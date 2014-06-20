У соседей – урожайность лучше
В 17 районах Башкирии идёт уборка сахарной свёклы. Сегодня корнеплоды собраны на 14 процентах площадей. Самые высокие темпы – в Куюргазинском районе, здесь свёкла убрана на 52 проц. площадей.
При средней урожайности 301 центнер с гектара уже собрано 218300 тонн корнеплодов – более 1/5 от планируемого урожая в 1 млн тонн.
На заводы вывезено почти 106 тысяч тонн. По урожайности самые лучшие показатели у стерлитамакцев, которые убирают по 350 центнеров с гектара, по копке и вывозу – у чишминцев – 52 и 34 тысячи тонн соответственно.
На трёх сахарных заводах республики заготовлено 89 тысяч тонн свёклы, из которых переработана почти половина. По результатам лидирует Чишминский завод, где заготовлена 31 тысяча тонн корнеплодов и переработано 25 тысяч.
О.МУРТАЗИНА