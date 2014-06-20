«Участвовать в Параде Победы – волнительно и ответственно»

Парень из Стерлитамака – об учёбе в военно-космической академии

За плечами Ярослава Котова, выпускника школы № 18, – четыре года учёбы в военно-космической академии имени А.Ф.Можайского, наступающий учебный год для него выпускной.

– Ярослав, почему выбрал военно-космическую академию?

– В старших классах я раздумывал – поступать в институт ФСБ в Кургане или в «Можайку» Санкт-Петербурга. Выбор сделал в пользу северной столицы – красивый город на Неве, это сыграло решающую роль. Но ЕГЭ сдавал по предметам, которые требовались для поступления в оба военных вуза: помимо обязательных русского языка и математики, писал обществознание, историю, физику.

– Ты готовился к ЕГЭ, а к остальным вступительным экзаменам, которые требуются для поступления в военный вуз?

– Я бегал, подтягивался, морально настраивался – это тоже немаловажно. Вступительные испытания проходили в учебном центре «Лехтуси», что под Санкт-Петербургом. В тот год питерская погода

преподнесла подарок: не было дождей, каждый день был солнечным. Считаю, нам повезло. Но потом, уже во время учёбы, влажный климат дал о себе знать: я часто простужался, пил витамины.

– Вернуться домой не хотелось?

– Конечно, пришлось перестраиваться – чёткий распорядок дня, другие люди, друзья приехали, а с ними встретиться нельзя – казарменное положение. Но я считаю, так закаляется мужской характер.

Первый год учёбы запомнился и участием в двух парадах: первый был посвящён 70-летию со дня снятия блокады Ленинграда, второй – к Дню Победы, мы шли в строю по Красной площади в Москве.

– Право участвовать в параде предоставляется каждому курсанту?

– Курсант должен быть определённого роста – не ниже 175 см, дисциплинированным, что касается успеваемости – она у всех хорошая, двоечники в нашем вузе не задерживаются. Главное – слышать

ритм.

В первые две недели репетиций уставали ноги, потом погода преподнесла сюрприз – в марте – 16 градусов тепла, появилась зелёная трава, а первого апреля выпал снег, образовалась наледь, мы

чеканили по обледенелому асфальту.

За два месяца до парада переехали в Подмосковье. После репетиций три-четыре часа отводились на самостоятельные занятия по предметам: вуз инженерный, и учёбу никто не отменял. На следующий год страна отмечала 70-летие Победы, готовились основательно. Первые два прохода по Красной площади были волнительными: сердце стучало в груди, чувствовал свою ответственность за академию. На третий год участие в параде стало вроде уже обычным делом – знаешь все нюансы, есть определённый опыт.

– Можешь раскрыть какие-нибудь подробности?

– Всё зависит от того, где стоишь в строю. Я находился в разных рядах. В первый раз был седьмым в шеренге, так ближе всего было видно Верховного Главнокомандующего. Чем дальше от трибуны – тем больше ответственности, в третий раз был в девятой шеренге двадцатым, самым крайним. Моя обязанность – следить, чтобы шеренга шла ровно – не все видят угол наклона, приходилось кричать перед подходом к трибуне, чтобы сделали реже шаг.

– Холодно не было?

– Нет, мы надевали полную экипировку, вот во время общей репетиции на полигоне в Алабино приходилось терпеть – дул ветер.

– Удалось ли за три года участия в параде посмотреть весь процесс?

– После прохода по Красной площади мы шли к автобусам, они находились недалеко, на набережной, доставали смартфоны и смотрели парад в прямом эфире. Ну, а вообще это здорово, впечатления на всю жизнь.

– Какие у вас условия проживания?

– Три года в казарме, потом в общежитии: в комнате туалет и ванная комната, но условия те же, что и в казарме, – проверка, уборка, не расслабишься.

– Назови любимые места в Санкт-Петербурге.

– Люблю смотреть, как разводят мосты, нравится прогуляться по набережной, по Невскому проспекту. Для курсантов организуют культурную программу – ходим в музеи и театры, слушаем классическую музыку в капеллах, многое удалось посмотреть. Нравятся местные жители – интеллигентные, приятные в общении.

– Каким спортом занимаешься в академии?

– В школе играл в баскетбол, выступал на городских соревнованиях, в академии спорт – неотъемлемая часть жизни, мы обязаны сдавать нормативы.

– Курсант знает, куда получит распределение? Ты можешь служить на Байконуре, в Плесецке?

– Право выбора дальнейшего места службы есть у отличников, я учусь на факультете сбора и обработки информации и могу получить направление в Улан-Удэ, Подмосковье или Крым, пока неизвестно.

– Дома, наверное, мама тебе готовит любимые блюда?

– Хорошо кормят и в академии, а мама по моей просьбе варит супы и макароны, я их ем с удовольствием.

– Расскажи о родителях.

– Отец Виктор Николаевич – майор в отставке, много лет проработал в пожарной части, мама Татьяна Александровна – парикмахер. Я у неё кое-чему научился – стригу своих друзей и знакомых. Есть старшая сестра Алёна.

– Как ты думаешь, твой характер изменился за годы учёбы?

– Стал более сдержанным: в школе часто спорил с учителями, отстаивал точку зрения. Кстати, когда приезжаю в отпуск, стараюсь навестить своих педагогов.

– Конкурс в военные вузы в последние годы невероятно высокий, что посоветуешь ребятам, мечтающим стать офицерами?

– Если чувствуют, что это их путь – надо идти к цели, готовиться к ЕГЭ, тренироваться.

– У тебя какие планы?

– Успешно закончить вуз и стать генералом, какой солдат не мечтает об этом?!

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104