Урок с депутатом
День знаний в индустриально-промышленном колледже
В России стартовал новый учебный год. За парты сели школьники и студенты, они будут изучать формулы и теоремы, приобретут знания, которые помогут поступить в выбранное учебное заведение, освоить ту или иную специальность. От этого поколения во многом зависит дальнейшее развитие нашей страны.
Депутат Государственной Думы Алексей Изотов в День знаний посетил Стерлитамакский индустриально-промышленный колледж. На торжественную линейку также были приглашены председатель профкома ОАО «Синтез-Каучук» Ильдар Зайнуллин и заместитель председателя профкома Наталья Ильина.
– Колледж – хороший фундамент для строительства взрослой жизни, – отметил Алексей Николаевич. – В стране большое внимание уделяется рабочим профессиям. В этом учебном заведении вы освоите специальности, которые всегда будут востребованы на рынке труда.
В подтверждение этих слов представители группы компаний «ТАУ», где студенты проходят практику, сказали, что они рады видеть на своих предприятиях выпускников колледжа.
После торжественного мероприятия депутат в сопровождении директора колледжа Азата Камалетдинова осмотрел мастерские, где проходят занятия, и пообщался с первокурсниками.
День знаний по всей стране начался с открытого урока «Россия, устремлённая в будущее», основная тема – выбор профессии и будущего призвания.
Выступая перед ребятами, Алексей Изотов рассказал и о своей биографии.
– Я учился в колледже радиоэлектроники, поскольку в старших классах увлёкся физикой твёрдых металлов. После его окончания поступил в Уфимский авиационный институт на факультет экономики, работал в банке и даже не предполагал, что когда-нибудь стану мэром Стерлитамака, а позже займусь государственной деятельностью. Кстати, сейчас я состою в комитете Государственной Думы по финансовому рынку, занимаюсь вопросами, связанными с деятельностью Центрального и коммерческих банков, с рынком ценных бумаг.
Депутат подчеркнул, что у нынешнего поколения больше возможностей для получения информации – современные технологии позволяют читать книги, слушать лекции, не выходя из комнаты. Поэтому нужно стремиться к знаниям, освоить профессии, которые будут востребованы в будущем: инженер роботизированных систем, архитектор виртуальности, метеоэнергетик и т.д.
Далее разговор перешёл в режим диалога, к примеру, студенты интересовались возможностью открытия собственного бизнеса.
– Сейчас созданы хорошие условия для малого предпринимательства, не нужно бояться открывать своё дело, – сказал Алексей Николаевич. – В городе есть технопарки, открыта сфера бытовых услуг, ресторанного бизнеса. Самое важное – самозанятость, когда человек не ищет работу, а создаёт её, открывает новые рабочие места. Главное – выбрать свой путь и двигаться к цели.
А.ХАННАНОВА