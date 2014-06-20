Утверждена «дорожная карта» по утилизации отходов

Программа была утверждена на заседании Президиума регионального правительства под руководством премьер-министра Рустэма Марданова.

«Республика готова к переходу на новые отношения в сфере утилизации твёрдых коммунальных отходов, – сообщил министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев. – В последние два-три года предпринимательское сообщество активно включается в этот экологический аспект: есть около 11 проектов сортировальных комплексов».

Принятая «дорожная карта» – индикатор в целом для всей страны готовности региона осуществить намеченные преобразования, начиная с 1 января 2019 года. До этого необходимо принять в общей сложности девять нормативно-правовых документов, регламентирующих все сопутствующие вопросы утилизации и переработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

Сегодня основная проблема в том, что большая часть бытового мусора не попадает на санкционированные полигоны. Ежегодно выявляются более двух тысяч стихийных свалок. Новые правила в области ТКО позволят навести порядок и будут способствовать извлечению полезных компонентов из бытового мусора и его переработке, чем и займутся вновь создаваемые специализированные организации.

Как отметил министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев, процент извлечения полезных компонентов с нынешних 3-5 проц. может вырасти до 50 проц. от общей массы ТКО. В целом это будет способствовать улучшению экологической обстановки вокруг населённых пунктов.

Г.НАБИЕВА

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