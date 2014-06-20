Влюблённые в лес

В нём – кладезь здоровья, мудрости и красоты

17 сентября работники леса отмечают свой профессиональный праздник.

Знакомьтесь: Илгиз Фанирович Габидуллин – заместитель директора ГАУ РБ «Стерлитамакский лесхоз», Роза Фаритовна Салихова – инженер по лесовосстановлению отдела по Стерлитамакскому лесничеству ГКУ РБ «Управление лесничествами» и Гульназ Хамитовна Пирогова – инженер охраны и защиты леса.

Все трое – специалисты лесного хозяйства, выпускники Уфимского аграрного университета. И все трое влюблены в свою профессию, хотя каждый пришёл в неё своим путём. С этого мы и начали нашу беседу.

И.Габидуллин: – В детстве я жил в деревне у самого леса. И очень любил бывать в нём. Это настоящий кладезь здоровья, мудрости и красоты. Лес – это целый мир, где вместе прекрасно уживаются растения, животные, птицы, где растут грибы, ягоды, орехи. Наконец, это место, где можно расслабиться, отдохнуть душой и телом. Поэтому мечта охранять лес жила во мне с детства. И я рад, что она сбылась.

Г.Пирогова: – На факультет лесного хозяйства я поступила случайно. Вернее, мне так казалось. До тех пор, пока однажды среди старых школьных тетрадок я не нашла листок с тестом по профориентации. Ещё в девятом классе в центре занятости мы проходили тестирование, в ходе которого компьютер выдал результат, согласно которому больше всего мне подходит профессия инженера лесного хозяйства. Так что тесты не врут.

Р.Салихова: – Своё первое высшее образование я получила по специальности «Государственное и муниципальное управление». Но, проработав три месяца в администрации Ишимбая, поняла, что это не моё. И пошла в Макаровское лесничество на должность инженера по лесовосстановлению. Кстати, одним из моих учителей стал Илгиз Фанирович, который приоткрыл мне тайны профессии. Я прошла переподготовку в аграрной академии и работаю в этой сфере уже больше шести лет. Работаю с удовольствием.

Тем более что лес надо любить. Так, как любил его уже ушедший от нас Валерий Петрович Пряничников. Лес не терпит случайных людей. Тот, кто приходит к нам на работу, либо сразу увольняется, либо остаётся навсегда. Некоторые трудятся в лесном хозяйстве целыми семьями. У нас несколько лесоводческих династий – Пироговы, Левчуговы, Вороновы, Идрисовы, Батыршины.

– Расскажите о лесном хозяйстве, в котором вы трудитесь. Велико ли оно, из каких пород состоит?

И.Габидуллин: – В нашем хозяйстве шесть административных районов, четыре города, в том числе Салават и Стерлитамак. Мы отвечаем за 187 тысяч гектаров лесного фонда. Стерлитамакский район состоит из двух участковых лесничеств – Стерлитамакского и Куганакского общей площадью 12 тысяч гектаров. Это смешанный широколиственный лес с преобладанием мягколиственных пород – осины, липы, берёзы, тополя. Хвойные породы представлены лесными культурами искусственного происхождения: сосна, ель, лиственница, кедр. Другими словами, хвойные леса у нас в Башкирии – рукотворные.

– День работника леса называют праздником мудрого егеря и заботливого лесника. А как вы заботитесь о лесе?

Р.Салихова: – Ежегодно лесничеством в Стерлитамакском районе высаживается 15 гектаров леса на месте вырубленных и погибших насаждений. Мы активно участвуем в акциях по посадке леса. Весной у нас прошла акция «Живи, лес!». В начале октября в рамках Года экологии будет проводиться акция «Всероссийский день посадки леса». Всех жителей города мы приглашаем принять в ней участие. Наши специалисты покажут вам участок для посадки, обеспечат посадочным материалом и инструментом.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 16 сентября 2017 года)

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104