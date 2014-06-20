«Волейбол без границ»

В Уфе в рамках акции «Волейбол без границ» завершился турнир, посвящённый 100-летию органов безопасности Российской Федерации. В поединках среди ветеранов спорта участвовали 22 команды. Сборная ветеранов Стерлитамака (тренер Александр Коробов, капитан команды Александр Чухров) заняла третье призовое место. Лучшими игроками среди стерлитамакцев признаны и награждены памятными призами Юрий Селивёрстов и Рамиль Закиров.

С.ГАФАРОВ

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