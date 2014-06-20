Время активности

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Поздравляем с Международным днем пожилых людей!

Этот праздник отмечается 1 октября. Он актуален как минимум для каждого четвертого жителя республики — по данным Пенсионного фонда РБ, в Башкортостане насчитывается более миллиона пенсионеров. Многие из них ведут активный образ жизни: занимаются спортом, работают, имеют хобби. О них — наш материал.

Государственная поддержка Помимо пенсии, которую получают граждане, достигшие пенсионного возраста, различным категориям пенсионеров в Башкортостане оказывается социальная поддержка. Так, ветераны труда и обладатели почетных званий и заслуг получают ежемесячную выплату в размере 376 рублей, а также ежемесячную 50-процентную компенсацию на расходы по оплате коммунальных услуг. Одиноким пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, полагается 100-процентная компенсация оплаты за капремонт. Кроме того, как поясняют в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ, за этими категориями пенсионеров сохраняется обслуживание в поликлиниках и других медучреждениях, к которым они были прикреплены во время работы. Также они обеспечиваются путевками в санатории, имеют преимущество при вступлении в жилищные, гаражные и садоводческие кооперативы.

Для того, чтобы жизнь пенсионеров была полноценной и насыщенной, в республике проводится множество акций и мероприятий. Это, к примеру, обучение в Народном университете третьего возраста, просветительский проект «Школа безопасности пожилого человека» и многое другое.

Напомним также, что вопросами пожилых людей в республике занимаются такие организации, как:

Республиканский центр социальной поддержки населения. Центральный офис находится по адресу: Уфа, ул. Большая Гражданская, 24, телефон (347) 223-52-29. В каждом районе республики есть филиалы Центра. Здесь проконсультируют по поводу льгот, материальной помощи, можно встать в очередь на получение путевки в санаторий. Также собесы предоставляют услуги социальных работников, которые помогают пожилым людям — ходят в магазин, делают уборку, сопровождают в больницу и т. п.

Совет ветеранов РБ. Занимается преимущественно организацией досуга — предлагает билеты на мероприятия, поздравляет ветеранов с праздниками, словом, делает все, чтобы человек не чувствовал себя одиноким. Общественные советы ветеранов есть во всех районах и городах республики. Адреса и телефоны можно найти на сайте veteranrb.ru.

Открывая мир и республику

Одним из успешно реализованных проектов стал социальный туризм.

— Люди пожилого возраста при поддержке государства получили возможность отдохнуть на курортах и в здравницах России и за рубежом. В рамках программы предусмотрена выдача сертификата, компенсирующего около 50% стоимости путевки, — сообщают в пресс-службе Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму. — В 2011 году проект впервые стартовал в Республике Башкортостан. Пенсионеры и инвалиды выбирали маршрут по своему усмотрению: некоторые участники программы предпочли отдых в здравницах республики или поездку в города России, другие выбрали отдых на курорте в Турции.

За шесть лет по программе социального туризма отдохнули более 12 тысяч человек. В этом году экспертным советом предусмотрено 95 социальных туров для пенсионеров и инвалидов. Выдача сертификатов уже началась. Желающие могут обратиться в районные филиалы Республиканского центра социальной поддержки населения. Также всю необходимую информацию можно получить на сайте соцтуризмрб.рф.

Известному организатору внутреннего туризма в республике Николаю Кочневу уже за 60 лет. Он не только руководит фирмой из кабинета, но и частенько сам водит туристов в походы.

— Нужно сочетать все виды отдыха, — говорит Кочнев. — Открывать далекий мир, знакомиться с чужой культурой, но при этом не забывать о родных просторах и достопримечательностях. Бытует мнение, что сплавляться по рекам и ходить в горы под силу только подготовленным туристам. Такие походы связаны с определенным физическим и эмоциональным преодолением. Но мы считаем иначе и делаем активный отдых доступным для всех.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 19 октября 2016 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».

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