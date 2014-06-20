Всем ребятам пример

Ирек Зарипов – в гостях у школьников

У каждого должна быть цель, а для её достижения – устойчивая мотивация. Для детей успех другого человека – лучший стимул, пример для подражания. Поэтому в Стерлитамаке стали доброй традицией встречи школьников с успешными людьми нашего города.

Солнечным сентябрьским днём четырёхкратный чемпион Паралимпийских игр, заслуженный работник физической культуры России, заслуженный мастер спорта России, заместитель председателя Курултая РБ по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике, выпускник школы № 29 встретился с учениками пятых и шестых классов альма-матер. Мы, учителя, немного волновались, ожидая гостя. Большинство, конечно, говорило о его спортивных достижениях.

Ирек Айратович поделился впечатлениями, нахлынувшими на него в стенах родной школы. Он был обычным бойким мальчишкой, пока не случилась беда. Оказавшись в тяжёлой ситуации, понял, что жизнь продолжается, и надо искать себя. Спорт, появившись случайно в его жизни, заполняет вскоре каждую минуту.

Конечно, ребята слушали прославленного спортсмена, затаив дыхание.

Разговор об участии в олимпийских играх сразу вызвал шквал вопросов: «Есть ли у четырёхкратного олимпийского чемпиона свои тактика и стратегия на соревнованиях? Какими качествами должен обладать чемпион? Почему выбран именно этот вид спорта? Был ли путь к победе долог и труден? Какие чувства испытывал, получая золотую медаль? Сложно ли подготовиться к соревнованиям? Какие из них были наиболее запоминающимися?». Самым оригинальным оказался вопрос пятиклассника, который серьёзно обеспокоен охраной чемпионов, на груди которых блестят такие дорогие награды.

В конце урока Ирек Айратович пожелал всем хорошо учиться, заниматься спортом, быть целеустремлёнными, организованными, любить близких и свою Родину. Ребята же подарили гостю музыкальный подарок, который его очень растрогал.

Встречаясь с людьми, жизнь которых является примером силы духа, воли, твёрдости характера, понимаешь, что нет безвыходных ситуаций. Всё зависит от самого человека, его выбора.

О.ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА, М.АЛЕКСЕЕНКО

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104