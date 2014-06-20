Всем ребятам пример
Ирек Зарипов – в гостях у школьников
У каждого должна быть цель, а для её достижения – устойчивая мотивация. Для детей успех другого человека – лучший стимул, пример для подражания. Поэтому в Стерлитамаке стали доброй традицией встречи школьников с успешными людьми нашего города.
Солнечным сентябрьским днём четырёхкратный чемпион Паралимпийских игр, заслуженный работник физической культуры России, заслуженный мастер спорта России, заместитель председателя Курултая РБ по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике, выпускник школы № 29 встретился с учениками пятых и шестых классов альма-матер. Мы, учителя, немного волновались, ожидая гостя. Большинство, конечно, говорило о его спортивных достижениях.
Ирек Айратович поделился впечатлениями, нахлынувшими на него в стенах родной школы. Он был обычным бойким мальчишкой, пока не случилась беда. Оказавшись в тяжёлой ситуации, понял, что жизнь продолжается, и надо искать себя. Спорт, появившись случайно в его жизни, заполняет вскоре каждую минуту.
Конечно, ребята слушали прославленного спортсмена, затаив дыхание.
Разговор об участии в олимпийских играх сразу вызвал шквал вопросов: «Есть ли у четырёхкратного олимпийского чемпиона свои тактика и стратегия на соревнованиях? Какими качествами должен обладать чемпион? Почему выбран именно этот вид спорта? Был ли путь к победе долог и труден? Какие чувства испытывал, получая золотую медаль? Сложно ли подготовиться к соревнованиям? Какие из них были наиболее запоминающимися?». Самым оригинальным оказался вопрос пятиклассника, который серьёзно обеспокоен охраной чемпионов, на груди которых блестят такие дорогие награды.
В конце урока Ирек Айратович пожелал всем хорошо учиться, заниматься спортом, быть целеустремлёнными, организованными, любить близких и свою Родину. Ребята же подарили гостю музыкальный подарок, который его очень растрогал.
Встречаясь с людьми, жизнь которых является примером силы духа, воли, твёрдости характера, понимаешь, что нет безвыходных ситуаций. Всё зависит от самого человека, его выбора.
О.ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА, М.АЛЕКСЕЕНКО