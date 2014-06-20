Встреча с чемпионами

Глава администрации городского округа Владимир Куликов встретился со спортсменами и тренерами, чьи успехи и достижения на международной арене в очередной раз прославили наш Стерлитамак на весь мир!

– Решили пообщаться за круглым столом за чашкой чая, поближе узнать друг друга, – радушно встретил гостей Владимир Иванович. – Хочется из первых уст узнать подробности тех спортивных сражений, героями которых вы стали…

Самый молодой и самый немногословный, очевидно, от скромности, дзюдоист Карен Галстян, завоевавший золотую медаль на первенстве мира среди кадетов в Чили в составе смешанной сборной России, в ответ вымолвил короткое «Боролся!». Пришлось его учителю и наставнику, заслуженному тренеру России Юрию Зубкову рассказывать, насколько жёстким был отбор в сборную страны: Карен отличился на Европейской Олимпиаде в Венгрии, чтобы поехать в Сантьяго. Зато насколько впечатляющим получился у Карена финальный бой в Чили с бразильским бойцом, которого наш спортсмен молниеносным броском опрокинул на татами в самом начале схватки! «В Сантьяго на церемонии награждения победителей увидели не только флаг Российской Федерации, но и Стерлитамака! – с гордостью объявил Юрий Владимирович и от души поблагодарил администрацию города и главных спонсоров поездки в Чили – АО «Башкирская содовая компания», на что Владимир Куликов не преминул добавить, что БСК делает для города много полезного. «Там на деле заботятся о будущем!» – сказал он.

В особом представлении пловец, участник Олимпийских игр в Лондоне Антон Анчин, конечно, не нуждался – он уже настолько поднаторел в своём виде спорта, что вышел из-под опеки одного из тренеров сборной страны Александра Николаевича Живаева и три года как открыл в родном городе собственную школу плавания. В завершение карьеры Антон стал в Венгрии дважды чемпионом мира, серебряным и бронзовым призёром! Дважды победил в европейском чемпионате по плаванию среди полицейских.

– Хочу развивать плавание в Стерлитамаке, – так определил Антон Анчин своё будущее, но тут же заметил, что в нашем городе явно не хватает «воды» – то есть бассейнов: имеющиеся заполнены до отказа, а уж 50-метровых бассейнов – всего-то два в республике. Глава администрации городского округа в ответ постарался успокоить: «Постепенно и у нас всё будет – было бы желание, стремление. Построили же мы Дворец спорта, о каком мечтало не одно поколение стерлитамакцев!».

Неоднократные чемпионы страны, Европы, мира, Сурдлимпийских игр Ринат Кадыров и Юлия Абубякирова знакомы каждому жителю Стерлитамака. Они в очередной раз прославили свой родной город на XXIII Сурдлимпиаде в Турции, подтвердив звания сильнейших на планете. Заслуженный мастер спорта Ринат Кадыров пришёл на встречу вместе с личным тренером Юрием Зубковым, а легкоатлетка Юлия Абубякирова – в сопровождении тренера и «личной сурдопереводчицы» Ольги Борисовны Михайловой. Насколько трудно дались очередные победы, доказывает то, что в решающей встрече на татами Ринату пришлось проводить дополнительную схватку, а Юлию судьи заставили участвовать в перезабеге…

Для мастера спорта, бронзового призёра чемпионата России и обладателя бронзовой медали недавнего чемпионата мира по полиатлону Ильи Саушина, для его отца и тренера Игоря Вячеславовича внимание было заметно непривычным. Отец сразу же уточнил в ответ на комплименты, что делит славу наставника с другими тренерами, к примеру, Алексеем Ишмурзиным. Сам же Илья был очень самокритичным, заявив, что мог бы выступить и лучше. Судя по намерению стать мастером спорта международного класса, у него и в самом деле – всё впереди! Владимир Иванович Куликов пожелал молодому спортсмену самых высоких достижений в спорте.

А вот опытному дзюдоисту и самбисту, чемпиону страны по дзюдо среди ветеранов Ильдару Абсаттарову, снова завоевавшему звание сильнейшего в дзюдо среди российских ветеранов этого вида спорта, можно пожелать, пожалуй, лишь долголетия в спорте! Он давно и плодотворно работает тренером в ДЮСШ № 2, продолжает славные традиции своего отца и учителя, основателя стерлитамакской школы дзюдо и самбо Наиля Накиевича.

Глава администрации городского округа Владимир Куликов, и.о. заместителя главы администрации ГО Михаил Григорьев, председатель горспорткомитета Дмитрий Ильёв высказали немало тёплых слов в адрес чемпионов и их тренеров, которым в завершение встречи были вручены памятные подарки, благодарственные письма и почётные грамоты.

Олег ПЕРШИН

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