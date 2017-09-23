Встречаем зиму во всеоружии!

Прошёл парад коммунальной техники

Экскаваторы-погрузчики и мусоровозы, подметальщики и машины-пылесосы, автогидроподъёмники и поливальные машины, тракторы-косильщики и другая коммунальная техника выстроились на площади перед КДЦ «Сода».

Редкие прохожие и посетители парка робко интересовались причинами скопления спецмашин. Узнав, что Стерлитамак участвует в акции «Всероссийский парад коммунальной техники», инициированной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, люди заметно расслаблялись, интересовались, как работает и для чего предназначен тот или иной агрегат. Юные посетители выставки были в восторге от миниатюрного садового трактора-косильщика. Чтобы посидеть за рулём этого чуда, выстроилась целая очередь.

Оказалось, что большинство выставленных на площади образцов используется в течение всего года. Поливальные машины зимой посыпают дороги солью, тракторы-подметальщики чистят дороги от снега.

Не только коммунальные службы, но и некоторые ресурсоснабжающие компании представили образцы своей техники. Городской водоканал продемонстрировал новинку – машину, способную менять трубы методом прокола без повреждения асфальта. Газовщики удивили автомобилем, в котором имеется не только всё необходимое для работы оборудование, но даже комната отдыха с микроволновкой, холодильником, столом и кушеткой.

Глава администрации Владимир Куликов вместе с заместителем по вопросам городского хозяйства Андреем Ермолаевым осмотрели всю выставленную технику. По словам Владимира Ивановича, стерлитамакские коммунальщики к зиме готовы. Вся техника в рабочем состоянии. Городские службы как справлялись со своими задачами на отлично, так и продолжат это делать.

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104