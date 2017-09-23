Встречаем зиму во всеоружии!
Прошёл парад коммунальной техники
Экскаваторы-погрузчики и мусоровозы, подметальщики и машины-пылесосы, автогидроподъёмники и поливальные машины, тракторы-косильщики и другая коммунальная техника выстроились на площади перед КДЦ «Сода».
Редкие прохожие и посетители парка робко интересовались причинами скопления спецмашин. Узнав, что Стерлитамак участвует в акции «Всероссийский парад коммунальной техники», инициированной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, люди заметно расслаблялись, интересовались, как работает и для чего предназначен тот или иной агрегат. Юные посетители выставки были в восторге от миниатюрного садового трактора-косильщика. Чтобы посидеть за рулём этого чуда, выстроилась целая очередь.
Оказалось, что большинство выставленных на площади образцов используется в течение всего года. Поливальные машины зимой посыпают дороги солью, тракторы-подметальщики чистят дороги от снега.
Не только коммунальные службы, но и некоторые ресурсоснабжающие компании представили образцы своей техники. Городской водоканал продемонстрировал новинку – машину, способную менять трубы методом прокола без повреждения асфальта. Газовщики удивили автомобилем, в котором имеется не только всё необходимое для работы оборудование, но даже комната отдыха с микроволновкой, холодильником, столом и кушеткой.
Глава администрации Владимир Куликов вместе с заместителем по вопросам городского хозяйства Андреем Ермолаевым осмотрели всю выставленную технику. По словам Владимира Ивановича, стерлитамакские коммунальщики к зиме готовы. Вся техника в рабочем состоянии. Городские службы как справлялись со своими задачами на отлично, так и продолжат это делать.
Ольга КИСЕЛЁВА