Жить в гармонии с природой

Учат нас художники-живописцы

В Стерлитамакской картинной галерее открылась выставка произведений живописи из собрания Башкирского государственного художественного музея им.М.В.Нестерова «Мой край», посвящённая Году экологии.

Шагнёшь из шумной, заполненной суетой городской улицы в тихий зал картинной галереи и окажешься один на один с башкирской природой. Она сразу пленяет неброской, скромной, но удивительно утончённой и гармоничной красотой. Вот полотно художника Х.Фазылова «В степи». Бескрайняя стихия степного простора сливается с небесной ширью – нет даже горизонта. Возникает ощущение космической беспредельности, словно две живые стихии соединились друг с другом, и нет уже места ничему иному … На картине Р.Кадырова «Село Гумерово» – избушки, окружённые разноцветьем гор. Сказочное видение! Живописец сумел синтезировать приёмы известных художников и одухотворить их собственным видением. Так возникает непередаваемое ощущение желаемой, но не существующей реальности. Аромат уходящего лета пленяет в «Осеннем натюрморте» А.Гребнева.«Земляничные бугры» С.Литвинова – таинственная и чудная местность! Так и ожидаешь необычного сюрприза. Кажется, что вот-вот из-за синих гор появится Хозяйка Медной горы, привлечённая ароматом спелых ягод.Почти все картины на выставке говорят о том, что человек вовсе не царь природы, а её любимый сын, который отвечает любовью на любовь. А если иначе? Беда!

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 23 сентября 2017 года)

М.ГРУШЕВСКАЯ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104