200 рублей Крыму, 2000 – Дальнему Востоку

Вводятся в обращение купюры в 200 2000 рублей!

На специальной презентации главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной были представлены новые купюры, номинал которых 200 и 2000 рублей.

5 тысяч работ были отобраны для участия в конкурсе на выбор символа для этих денежных банкнот. По итогам голосования из 113 российских городов выбраны символы Дальнего Востока и Севастополя. Именно жители этих регионов и Москвы первыми увидят новые купюры.

По словам Нибиуллиной, ЦБ придерживается международной практики, поэтому новые банкноты будут вводиться постепенно. Массовый ввод ожидается в декабре по окончании подготовки банками и другими предприятиями.

Для долговечности купюры номиналом 200 рублей будут изготавливаться по новой современной технологии.

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