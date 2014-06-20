А вы стали лицом города?

Дорогие читатели, летом мы открыли проект “Лица города”. Фотохудожники газеты “Стерлитамакский рабочий” Тамара Андреева и Сергей Крамсков делали ваши портреты, мы размещали их на нашем сайте, а вы голосовали и получали призы. В проект вошли шесть фотосессий: “Радуга красок”, “Маленькое лето”, “Король полосок”, “Дело в шляпе”, “Лето, пойдём в школу”, “А на душе моей тепло”. Героями наших встреч в обновлённом сквере Старого города стали 106 горожан, больше половины из них – с детьми. В голосовании участвовали люди из восьми городов нашей страны и даже из Канады. Победителям мы вручали призы и подарки, в том числе от наших партнёров – кинокомплекса “Салават” и СРЦ “Галактика”.

Мы приглашаем победителя итоговой фотосессии “А на душе моей тепло” в редакцию за призами ( Комсомольская 82, 4 этаж, 12 кабинет). Для тех, кто не успел стать лицом города, у нас есть хорошая новость: вас ждут новые увлекательные проекты. Подписывайтесь на “Стерлитамакский рабочий”, вступайте в нашу группу в соцсетях. Быть читателем – это всегда выгодно!

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104