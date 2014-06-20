А для солдата главное…

Прошёл день призывника

– Что сегодня с нами будут делать? – интересуется у своего друга ладный молодой человек в спортивной форме.

– Наверное, расскажут, как нас в армии пинать будут, – горько отшутился товарищ.

– Никто вас пинать не будет! – прервал занимательный диалог офицер. – Сейчас не армия, а курорт с послеобеденным сном, выходными днями и часами для личного досуга. Так что не надо страшные байки травить, лучше идите строиться.

Я стал Свидетелем этого интересного разговора перед праздничным построением в день призывника. Деление на роты, назначение старших, выполнение приказов – своеобразная репетиция армейской жизни настроила будущих защитников Отечества на серьёзный лад. И вот уже, твёрдо чеканя шаг, призывники прошли в сквер им. Жукова на торжественное возложение цветов к памятникам героям войны.

– Конечно, быть героем – это почётно: памятники, цветы, речи, – делится мыслями уже знакомый мне новобранец. – Лучше остаться обычным парнем, чем мёртвым героем. Я хочу жить долго и счастливо.

Словно в ответ на эти размышления прозвучали слова начальника отделения под-готовки, призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариата РБ по г. Стерлитамаку и Стерлитамакскому району Радика Амирова:

– Сегодня мы благодарим тех, кто отдал свои жизни за нашу Родину, за возможность самим выбирать своё будущее. Теперь наступила ваша очередь отдать долг Отчизне. Сильная армия – гарант мирной жизни. Именно от вас во многом зависит обороноспособность страны.

Коллективы Городского дворца культуры подготовили для призывников праздничную концертную программу. Стихи, песни, танцы, мастер-классы от школьников по сборке-разборке автомата Калашникова и облачению в костюм химзащиты чередовались с напутственными речами и пожеланиями от представителей городской и районной администрации, религиозных общин Стерлитамака, ветеранских и патриотических объединений.

По завершении концертной программы новобранцы посетили выставку вооружения в горвоенкомате, а также попробовали настоящую солдатскую кашу. Традиционные спортивные соревнования из-за холодной погоды пришлось отменить.

– Я даже и не думал, что для нас устроят самый настоящий праздник, – в очередной раз о своих впечатлениях рассказывает мой знакомец, упорно не желающий называть своё имя. – Мы почувствовали себя нужными. Поняли, что город помнит и заботится о нас. А что ещё нужно солдату? Только – чтобы любимая дождалась.

К.СЕВОСТЬЯНОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104