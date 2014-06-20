Без промедлений

Изменения уже заметны

В городе продолжают благоустраивать дворы и улицы по муниципальной программе «Формирование современной городской среды», которая является частью федерального проекта, инициированного партией «Единая Россия».

Работы на общественной территории ещё не завершены, но изменения уже заметны: пешеходная аллея стала шире, светлее, снесли старые и больные деревья. Без сомнения, для жителей близлежащих домов и многих горожан это место станет одним из любимых для отдыха и прогулок.

На днях глава администрации города Владимир Куликов провёл выездную проверку объектов благоустройства. На общественной территории – она единственная в городе, где ведётся модернизация, проектом предусмотрено завершение работ в октябре.

Заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Андрей Ермолаев отметил, что подрядчиками – ООО «УралСтройТрансКом» – большая часть работ сделана, сейчас заканчивается асфальтирование, идёт подсыпка грунта, позже посадят деревья и газонную траву. Стерлитамакские электросети провели освещение и установили 63 современных светильника.

Новая аллея протянется на 1 км 400 метров, здесь появятся 49 скамеек и урн, 4 велопарковки. Тротуар будет разделён на прогулочную зону и велосипедную дорожку, на следующий год установят спортивную и детскую площадки.

После осмотра общественной зоны глава администрации проехал по дворам, расположенным на улицах Курчатова и Блюхера, где также ведутся работы.

– Хочется, чтобы темпы были ускорены, надо успеть заасфальтировать дороги в срок, – подчеркнул Владимир Иванович.

Глава администрации отметил, что во время реализации федерального проекта должны параллельно работать и управляющие компании. Активность УК во многом зависит от жителей МКД, которые должны быть заинтересованы в улучшении условий, в которых они живут.

Словно в подтверждение этих слов возле следующего двора, который модернизируется в рамках программы, мы встретили председателя совета МКД. Любовь Лукьянчикова возглавляет совет дома № 9 по улице Шафиева много лет, признаётся, что проект стал настоящим подарком для горожан.

– На общем собрании жильцов практически все согласились участвовать, софинансирование в размере пяти процентов от стоимости работ никого не испугало, – говорит Любовь Алексеевна. – Сорок лет в нашем дворе не было нового асфальта, дорога – вся в ямах, а теперь, надеюсь, будем ходить на шпильках. Большое спасибо дорожникам ООО «Арцах», трудятся без перерыва, с утра и до позднего вечера. Ни одного грубого слова от них не слышали.

Старшая по дому посетовала, что управляющая компания не участвует в проекте, самоустранилась от этого большого дела. А ведь при составлении сметы помощь специалистов для жителей МКД была необходима.

– Жалеем, что не включили в план благоустройства установку бордюров, – говорит Любовь Алексеевна. – Надо заставлять работать управляющие компании, уметь с ними договариваться.

Следующим объектом, куда проехали представители городской администрации, стала дворовая территория многоквартирных домов №№ 2 и 2 «а» по улице Суханова.

– Горожанам дали возможность определиться и выбрать, что они хотят благоустроить в своих дворах: поменять бордюры, заасфальтировать дворы, многие воспользовались возможностью и сделали себе удобные парковки, как жители этих МКД, – сказал Андрей Ермолаев. – Стерлитамак – в лидерах по республике по количеству дворов, включённых в проект, – у нас благоустраивают 98 объектов. Программа «Городская среда» направлена на создание комфортной среды проживания. Но нередко дорожным рабочим приходится выслушивать жалобы жильцов на шум и неудобство: кто-то пришёл со смены, кому-то надо отдохнуть в выходной, у кого-то свадьба. Но уже осень, и погожих дней для завершения работ осталось не так много.

Сейчас уже начали принимать заявки для включения в муниципальную программу на 2018-2022 годы, поэтому собственники жилья должны на собраниях МКД принять решение об участии в программе, определить из перечня минимальных услуг, какие работы они хотят провести у себя во дворе. Также необходимо помнить о софинансировании работ в размере пяти процентов, утвердить дизайн проекта и принести документы в управляющую компанию или отдел ЖКХ городского округа. Вся информация о проекте размещена на официальном сайте администрации города sterlitamakadm.ru.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104