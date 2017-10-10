Бирешмә!

Детско-юношеский телеканал «Тамыр» завершает съемки первого подросткового телесериала на башкирском языке «Бирешмә!»(Дерзай!) из 10-и серий.

Подросткам, мечтающим стать певцами, родители запрещают поступать в музыкальный колледж. В планах мам и пап они – нефтяники, юристы, экономисты. Ребята поют с пяти лет и не представляют жизнь без сцены. Они решают во что бы то ни стало осуществить свою мечту – записать уникальный альбом и убедить родителей! Но не все так просто во взрослой жизни…

– Я всегда не любила словосочетание «беспечное детство». Мне кажется, детство – самый сложный и ответственный этап жизни. Каждый день нужно узнавать и воспринимать что-то новое, самоутверждаться, быть примерным учеником в школе, послушным ребенком в семье, классным парнем/девчонкой среди сверстников. Все это очень непросто. А когда приходит пора выбирать профессию, переживания, сомнения просто зашкаливают. Мы взяли за исходную точку именно этот ответственный момент жизни наших героев, – говорит директор детско-юношеского телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина.

У каждого из героев своя история, у каждого – свои сложности в семье. В ролях знакомые зрителям телеканала “Тамыр” ребята Данир Гимадиев, Хайдар Валиев, Гальсар Байгускарова и Гульген Багауетдинова. Они буквально выросли на глазах у зрителей, вели программы, были солистами вокальной студии телеканала. Их роли в сериале очень близки их характеру в жизни. “Мы играем самих себя. Это и легко, и сложно”, – говорят ребята. Особая миссия у Айгуль Ибрагимовой, которая не может ходить, передвигается на коляске, но девочка удивительно жизнерадостная и деятельная. В фильме она – сестренка Данира. Кроме юных актеров в сериале играют и именитые профессионалы: народные артисты Башкортостана Ильдар Гумеров, Вакиля Калмантаева, Рушана Бабич, актеры Рамзиль Сальманов, Артур Кунакбаев, Урал Аминев и др. Всего в сериале снялось 92 человека.

В каждой серии звучит несколько песен в исполнении главных героев. Популярные среди молодежи музыканты Айдар Хамзин, RNT(Ринат Нигматуллин) специально для сериала написали интересные песни. Заново исполнены и легендарные произведения из репертуара Дима Маннанова, Радика Гареева и др. Старые песни, с очень крепкими текстами, яркие, мелодичные, еще глубже раскрывают идею телеистории, переживания героев. В фильме много непредвиденных поворотов, персонажей, деталей. Локации съемок были самые неожиданные: от палаты реанимации 22-й больницы до воздушного шара; география самая обширная: от села Тавакачево Архангельского района до Москвы.

– Получается своеобразная школа жизни для ребят, – говорит режиссер сериала Гульчачак Игибаева. – Мы работали с одним из лучших операторов компании Маратом Юнусовым. Монтируем с опытным инженером Дамиром Салимовым. За каждым кадром столько труда! Ребята-герои такие красивые, искренние!



Сценарий телесериала написали Гульназ Кульсарина и Зухра Буракаева. Творческая команда в составе продюсера Гульшат Галиуллиной, звукорежиссера Айбулата Каримова, оператора Шамиля Каримова, инженера Булата Магданова, ассистента режиссера Дилары Сулеймановой, музыкального редактора Фариды Газзаловой продолжают работу над проектом и надеются, что все получится, как задумали.

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