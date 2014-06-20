Бригады не покинули свой пост

Пожар в городской больнице № 3

Это случилось 10 октября. В половине второго на всех этажах вдруг заработали извещатели пожарной тревоги. «Внимание! Пожарная тревога! Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание», – раз за разом твердил из динамиков требовательный женский голос. Первыми среагировали сотрудницы приёмного отделения. Уже через несколько секунд они звонили по 01. «Пожар в городской больнице № 3, – доложили они. – Улица Патриотическая, 59».

В диспетчерских пожарных частей №№ 40 и 54 ещё только принимали сообщение, когда весь персонал лечебного учреждения приступил к эвакуации больных. Как потом выяснится, возгорание произошло в шахте грузового лифта. По предварительным сведениям, причиной пожара стало короткое замыкание. Огонь и дым охватили все шесть этажей. Начальнику службы гражданской обороны больницы хирургу Александру Карагодову предстояло срочно организовать эвакуацию всех 220 больных и 68 человек медперсонала.

При пожаре запрещается использовать лифты для эвакуации. Даже лежачих больных следует выносить, спускаясь по лестницам. В экстренном порядке были задействованы три лестничных пролёта. Никакой паники. Врачи и медсёстры организованно и деловито собирали больных, на что ушли считанные минуты, благо на дворе стояло «бабье лето» – кутаться в лишние одежды не было нужды. Тяжелобольных перемещали на носилках.

Что самое страшное при пожаре? Пламя? Угроза получить ожоги? Угроза обрушения? Искры, которые могут попасть в глаза? Слов нет, всё это, конечно, очень опасно. Но, как показывает практика, чаще всего люди гибнут от задымления. Так, при пожаре в печально известном ночном клубе «Хромая лошадь» в декабре 2009 года из 234 пострадавших умерли 156. Двое из каждых трёх. Причём, 45 человек умерли в больницах в последующие дни. Главным убийцей стал дым. По свидетельству очевидцев, среди жертв были даже те, кто, выйдя из огня, смог дозвониться до близких – успокоить их, что с ним всё в порядке. Но действие дыма вызвало неотвратимые изменения в организме.

Тем временем начальник гражданской обороны больницы уже принимал рапорты:

– Товарищ начальник гражданской обороны, отделение в составе 15 человек эвакуировано полностью. Один эвакуирован на носилках. Докладывает командир отделения гвардии капитан медицинской службы Алибаев, – одним из первых по-боевому отчиталось эндокринологическое отделение.

Фаяз ЮМАГУЗИН

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 14 октября 2017 года)

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