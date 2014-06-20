Бриллиантовые свадьбы, негаснущий костёр…

Замечательная у нас в Стерлитамаке сложилась традиция – перед большими и важными государственными праздниками поздравлять горожан со знаменательными в их жизни событиями. 6 октября, в канун празднования Дня республики, в городском загсе прошло торжественное мероприятие – чествование юбиляров супружеской жизни.

Сразу девять пар, проживших в браке более полувека, собрались в зале торжеств отдела ЗАГС, чтобы отметить юбилейный день рождения своей семьи.

Поздравить супругов-юбиляров пришли управляющий делами ГО г.Стерлитамак Рустам Рашидович Мушарапов, родные и близкие виновников торжества, рука об руку дружно прошедших по жизненному пути несколько десятилетий и не утративших веры в любовь.

– По поручению главы администрации городского округа Владимира Ивановича Куликова я поздравляю вас с юбилеем супружеской жизни, – сказал Р.Р.Мушарапов. – Спасибо вам за то, что вашими руками, талантом и энергией строился Стерлитамак. Низкий вам поклон за то, что вы стали настоящим примером верности, терпения, взаимной поддержки и любви для своих детей, внуков, для всех молодых. Пусть всё у вас будет хорошо! Здоровья вам и бодрости на долгие годы!

Слова признательности и уважения в адрес «золотых» и «бриллиантовых» юбиляров супружеской жизни произнесла заведующая отделом ЗАГС Галина Александровна Кузнецова:

– Вы прожили большую жизнь, честно прошли свой трудовой путь, воспитали достойную смену и сумели сохранить в душах любовь и преданность друг другу. Пусть сегодняшний день запомнится вам надолго!

Супругам Артамохиным, Асадуллиным, Буляккуловым, Грищенко, Зеленовым, Клоковым, Сологуб, Хабибуллиным были вручены подарки и поздравительные адреса Главы Республики Башкортостан. Им дарили цветы, для них звучал свадебный марш Мендельсона. С удовольствием юбиляры супружеской жизни аплодировали юным артистам из художественных коллективов Городского дворца культуры, приготовивших для главных героев праздника небольшой концерт.

Мы пообщались с «бриллиантовыми» юбилярами, чей стаж совместной жизни составляет 60 лет.

– С Флюрой мы познакомились в посёлке содовиков, – вспоминает Гата Рахматуллович Хабибуллин. – Я был монтажником на Стерлитамакской ТЭЦ, а она работала на «Соде». Через месяц уже сыграли свадьбу. У нас трое детей – две дочери и сын. Есть шесть внуков и шесть правнуков, младшему из которых, Айрату, на днях будет шесть лет.

– Наша семья держится на трудолюбии и любви друг к другу, – признаётся Флюра Ахметгареевна. – Мы умеем уступать один другому, бережём друг друга. Без этого не прожили бы вместе столько лет.

Супруги Грищенко впервые увидели друг друга на танцах. Валентина тогда работала на механическом заводе токарем, Анатолий – литейщиком на Ленинском.

– Он мне очень понравился внешне – красивый, высокий, интересный, – улыбается Валентина Ивановна. – Не поверите, но Толя для меня и сегодня самый лучший! Ничего с тех пор для нас не изменилось.

Анатолий Фёдорович признался, что в будущей жене его покорили её простодушие и ответственность: на танцы девушка пришла с повязкой дружинника на рукаве. Словом, больше они не расставались. Правда, в загс пошли только через полтора года, уже после рождения старшей дочери. Валентина Ивановна – почти декабристка. Когда супруга отправили в длительную командировку под Хабаровск, она всё бросила и поехала к нему на Дальний Восток. Там родились их вторая дочь и сын. Сейчас у Грищенко – пятеро внуков и трое правнуков. И они по-прежнему счастливы вместе.

Бахтияра Хиялетдиновича и Танзилу Ахметяновну Буляккуловых соединила Средняя Азия. Они встретились в Фергане, куда девушка приехала в гости к сестре. Отслуживший в армии Бахтияр искал в Фергане работу, а нашёл спутницу жизни. Молодые пять лет прожили в Средней Азии, но вскоре их потянуло в родные края, в Башкирию. Уже 47 лет супруги живут в Стерлитамаке. Глава семьи долгие годы трудился на заводе строительных машин, а Танзила Ахметяновна работала в ЛТП, содержала дом, хозяйство, огород, занималась воспитанием четверых детей. Сегодня у Буляккуловых – четверо внуков и девять правнуков. Когда в доме на праздник собирается вся большая семья, кажется, что это целая свадьба.

Буляккуловы уже 60 лет вместе переживают и беды, и радости:

– Молодым мы бы посоветовали больше слушать друг друга, уважать мнение своей второй половины. Тогда и любовь никуда не уйдёт. Мужчина в семье – голова, а жена – шея. Куда она повернёт, туда и поплывёт ваш семейный корабль.

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104