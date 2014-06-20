Что мы называем депрессией

10 октября – День психического здоровья

Осенью наше самочувствие может ухудшаться, а вслед за ним вниз ползёт настроение. И мы привычно говорим себе: «Ну вот, у меня депрессия…». Так ли это на самом деле? Об этом мы беседуем с медицинским психологом Ильдаром Тимерхановичем Курманаевым.

– Сегодня слово «депрессия» стало настолько распространённым, что о нём не знает разве что ребёнок. И многие используют это слово, когда у них действительно просто нет настроения. Но не надо путать отсутствие настроения, усталость, утомление, разочарование с истинной депрессией. Депрессия – это подавленное настроение, не зависящее от обстоятельств, в котором пребывает человек в течение длительного времени (от двух недель и более); это потеря интереса или удовольствия от ранее приятной деятельности; это выраженная утомляемость, упадок сил, характеризующиеся стабильностью данного состояния (например, в течение месяца).

Приблизительно только в одной трети случаев манифестные депрессии возникают без каких-либо внешних воздействий.

Другими словами, депрессия – это специфическое, непривычное состояние для организма как крайняя реакция на что-то, а настроение с его различными оттенками – постоянно присутствующее и привычное. Но популярность депрессии такова, что, когда люди общаются между собой и интересуются психологическим состоянием друг друга, в ответ слышат: «Дела плохи, у меня депрессия». Та же самая ситуация повторяется и во время консультации у медицинских специалистов. Хочется напомнить, что диагноз «депрессия» может ставить только психиатр и только после соответствующего обследования, сбора анамнеза и результатов различных анализов.

– Так что же на самом деле люди принимают за депрессию?

– Во-первых, нарушение режима дня, отдыха и работы, большие нагрузки, информационный перегруз приводят к истощению и утомлению. Раньше после трудового дня люди шли домой отдыхать, а какие-то несрочные домашние дела откладывали до выходных. Сегодня свободное от работы время – это компьютер с играми, интернет с новостями и телевизор с сотней программ. И вместо полноценного отдыха мы организуем себе продолжение «изнашивания» мозга и организма в целом. В результате психика не выдерживает и даёт сбой: мы жалуемся на отсутствие сил и настроения, желание спать или просто валяться на кровати.

В подобных случаях, прежде чем бежать к специалистам за таблетками или искать у себя патологию, верните себе здоровый режим дня. Вовремя ложитесь спать, уделяйте сну не менее восьми часов, обеспечьте себе здоровое и своевременное питание, обязательно выделяйте время для отдыха и релаксации (даже небольшой отдых в 15–20 минут может восстановить организм для дальнейшей деятельности). Дела никогда не закончатся, а передышка просто необходима для восстановления и сохранения здоровья.

С депрессией часто путают утомляемость, крайнюю форму перенапряжения. Активность жизни, её ускоренный темп, большое количество неотложных дел дома и особенно на работе требуют большого энергетического участия и включённости в быт и повседневную деятельность. Уставший организм даёт нам сигналы об отдыхе: заторможенность, ухудшение внимания и памяти, сужение объёма охватываемой информации. Но нас это не останавливает, мы продолжаем подстёгивать себя различными способами (кофе, энергетики), мотивируя свои действия тем, что мы должны всюду успеть, впадая в некоторых случаях в непродуктивную суетливость. И это ещё вопрос, насколько наши дела действительно неотложны. Может, это всего лишь наша фантазия, желание хоть чем-то себя занять, быть к чему-то причастным? Или, того хуже, попытка скрыть более существенные, актуальные проблемы, в которых мы не можем или боимся себе признаться, оттягивая решение на неопределённый срок, пока жизнь нас не заставит. В итоге получаем раздражительность, неудовлетворённость, постоянные и необоснованные претензии к окружающим, или, наоборот, потерю интереса ко всем и ко всему, а порой и беспричинную плаксивость.

При первых подобных сигналах организма надо вовремя остановиться. Обездвижить тело, отдышаться, успокоиться и осмотреться, задаваясь вопросами: «Что я делаю?», «Зачем?», «Насколько это срочно и необходимо на самом деле?», «Можно ли это сделать как-то по-другому?». Эти вопросы дают время на передышку и включение сознательного понимания своих действий, а не состояние эмоционально-импульсивного загона. Ведь давно известно, что если включились эмоции, то разум уходит в сторону, что всегда приводит к нежелательным последствиям. Рассудительность, спокойствие и планомерность действий не дают напряжению копиться. Как сказал древнекитайский мудрец Лао-Цзы: «Как озеро, я тих и спокоен, неостановимый, подобно дыханию ветра…».

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 10 октября 2017 года)

Беседовала МАРИНА ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104