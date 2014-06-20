«Чуть слышная мелодия мечты»

На неделе продолжат работу: в Стерлитамакской картинной галерее – выставка живописи из собраний БГХМ имени М.В.Нестерова «Мой родной край» и выставка авторских кукол Н.Япрынцевой «Кукол много не бывает», посвящённые Году экологии; в филиале № 3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) – персональная фотовыставка Т.М.Назмутдинова «Красота спасёт мир»; в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) – выставка художественных работ Натальи Алексеевой «Мой край»; в историко-краеведческом музее – выставка работ фотокорреспондентов газеты «Стерлитамакский рабочий», посвящённая 100-летию издания.

3 октября

В 15 часов (4, 5, 6, 7 октября в это же время) в школе № 5 продолжится открытый республиканский турнир по баскетболу среди юношей, посвящённый памяти выпускников школы.

В 16 часов в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) состоится творческий вечер Веры Ветека «Чуть слышная мелодия мечты».

В 18.30 в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (молодёжный креатив-центр, пр.Октября, 30) пройдёт заседание клуба «Я люблю книги».

4 октября

В 15 часов в лицее № 1 пройдёт городской конкурс детского рисунка «Сохраним красоту родного края».

5 октября

В 10.30 в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (молодёжный креатив-центр, пр.Октября, 30) состоится краеведческое эрудит-лото «Я – гражданин своей республики, я – гражданин своей страны».

В 13 часов в филиале № 1 МБУ «ЦБС» (ул.Гоголя, 94) пройдёт познавательная программа «Башкортостан – жемчужина России».

В 15 часов в Городском дворце культуры состоится концерт, посвящённый Международному дню учителя.

7 октября

В 10 часов в Стерлитамакском профессионально-техническом колледже (ул.А.Невского, 27) пройдёт первенство по греко-римской борьбе среди юношей 2005-2009 гг.р.

В 10 часов в спортивной школе олимпийского резерва (пр.Октября, 5 «а») состоится первенство города по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2005 гг.р.

8 октября

В 11 часов в филиале № 7 МБУ «ЦБС» (центр башкиро-татарской литературы имени А.Инана, ул.Дружбы, 37 «а») пройдёт мастер-класс по изготовлению электронных игрушек.

В 13 часов в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (пр.Октября, 30) состоится мастер-класс по созданию кукол из глины.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104