«Делать чудеса можно своими руками»

Женщина, которая воспитывает воинов

В 1998 году в школе № 4 был открыт первый кадетский класс. С тех пор кадеты участвуют в городских парадах, смотрах, республиканских и всероссийских форумах, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. И побеждают.

По итогам 2013, 2014, 2015 годов школа – лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лидер в сфере патриотического воспитания». Среди достижений – золотые медали и дипломы, а бессменный директор – почётный работник общего образования Российской Федерации Роза Ринатовна Зиннатуллина – заслуженно награждена знаком «Директор года».

На вопросы из шляпы Роза Ринатовна отвечает по-военному коротко, но исчерпывающе.

– За воздержание от каких привычек надо бы поощрять?

– Не переношу запаха табака. И считаю, что человека, который бросил курить, нужно не просто поощрить, а наградить. Расставшись с вредной привычкой, он примкнул к армии людей, берегущих своё и чужое здоровье. Здоровый человек – здоровая нация!

– Делали бы вы вашу работу бесплатно?

– А куда б я делась? Люблю свою работу и привыкла трудиться с полной отдачей. Если перестанут платить, то найду способ заработать деньги, но любимое дело не брошу.

– Согласны ли вы, что школьные годы – счастливая пора?

– Согласна. Школьницей была уверена, что живу в огромной единой и непобедимой стране. Всё это рождало уверенность в завтрашнем дне. А разве такая уверенность не делает нас счастливыми?

– Ваше любимое блюдо?

– Селёдка под шубой. Пусть на столе рядом с ней море салатов и разных вкусностей, я даже раздумывать не буду – выберу только её!

– Любите ли вы мультфильмы?

– Обожаю. Особенно мультики моего детства. В них столько жизнерадостности, задора, доброты, оптимизма, замечательной музыки. Стоит только вспомнить «Бременских музыкантов», Винни Пуха с Пятачком, крокодила Гену и Чебурашку, песенку, которая начинается словами «От улыбки хмурый день светлей…», как сразу поднимается настроение.

– Что вы думаете о ненормативной лексике?

– Я о ней не думаю, а испытываю самое активное неприятие. Она, как вирус, заражает язык. Унижает и загрязняет всё, к чему прикасается. Её распространение – свидетельство падения общей культуры. Удручает, что ребёнок слышит на улице, а ещё хуже – в семье – нецензурные слова. Потом распространяет их в детском саду, школе. Родители должны знать, чем увлекаются их дети, с кем дружат, чем занимаются в свободное время. Моему сыну почти 30 лет, но, несмотря на это, я и поныне в курсе всех его дел. Это его никогда не тяготило. У сына прекрасная семья. Он – инженер, жена – сотрудник полиции. Внуку Искандеру пять лет. Ни одного грубого слова от них не слышала, не говоря уже о так называемой ненормативной лексике. Сама выросла в семье, где никогда не сквернословили. То же самое могу сказать и о муже. Он воспитывался в дружной многодетной семье – там слова плохого не услышишь! С непривычки сильно расстраиваюсь, когда в троллейбусе, на улице или в магазине приходится слышать нецензурную брань.

– Какой поступок вы готовы простить?

– Всё, кроме предательства. Ложь? Она ведь разная бывает. Ложь во спасение – это своеобразный гуманизм, так как иной правдой можно сразить наповал.

– Помните ли вы вашу отрядную песню?

– Ещё бы! Мы всем отрядом с таким восторгом пели: «Взвейтесь кострами, синие ночи!». Такое не забывается. Когда меня приняли в пионеры, а это случилось глубокой осенью, я шла домой в тёплом пальто. Как мне хотелось его распахнуть и всем-всем показать красный галстук.

А как отмечался День пионерии! В троллейбусах – бесплатный проезд, на главном проспекте – парад. Бывало, пионеры летали над городом на самолёте.

– Ради какой цели вы готовы пойти на преступление?

– Ради спасения ребёнка. Нет, не обязательно своего, любого.

– Какие приметы вы не игнорируете?

– Когда чёрная кошка перебегает дорогу, сворачиваю. Вроде и не верю в приметы, но подсознание берёт верх: со дна души поднимаются древние страхи.

– Что бы вы запретили?

– Неумеренное, варварское распитие спиртных напитков. Их употребление должно быть облагорожено культурой. Тупо сидеть и пить – какой в этом смысл? Жизнь и так до обидного коротка, чтобы тратить её на пустые безумные пьянки.

– Что бы вы сделали на спор?

– А ничего. Я человек неазартный. Если что-то нужно сделать, сделаю без спора. Что касается полемических споров, никому и никогда не навязываю своего мнения, ведь переубедить человека невозможно. В споре рождается истина? Не всегда и не у всех. Чаще споры, особенно на повышенных тонах, кончаются размолвками, обидами, потерей дружбы.

– Какой самый счастливый возраст для женщин?

– Для женщины – от 45 лет и далее. Дети уже выросли, а сама ещё молодая. Сколько всего можно сделать, каких результатов добиться! Выстраданный годами опыт и ещё нерастраченные силы многое обещают!

– Боитесь ли вы начальство?

– Нет, не боюсь. Стараюсь делать свою работу хорошо не из-за страха. Чувствую огромную ответственность за школу, которой руковожу, за коллег, за наших кадетов. Ведь мы на разных уровнях представляем свой город, свою республику.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 28 октября 2017 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА