Делиться тайнами по совести

Как учить не для аттестата, а для жизни

«Без знания языков чувствуешь себя как без паспорта», – сокрушался А.П.Чехов. Мы не писатели, поэтому не сокрушаемся, а дискутируем. Пока в кабинетах, на кухнях и на просторах интернета ведутся споры о том, нужно ли преподавать башкирский язык жителям Башкортостана, Гульнара Нургалиевна Батталова просто работает – ведёт уроки в 4-й гимназии. Ребята признаются, что эти уроки башкирского языка «нескучные», и «времени на них не жалко», а их педагог, хрупкая, со звонким певучим голосом и по-девичьи ясной улыбкой – «наша любимая учительница». Кстати, её профессионализм признан не только в родной школе, но и в стране: она – победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель-2017».

– Гульнара Нургалиевна, почему вы стали именно учителем?

– В детстве я мечтала быть артисткой, потому что любила выступать на сцене, читать стихи, петь. После 11 класса решила поступить в колледж искусств, но отец настоял на том, чтобы я подавала документы и в педагогический институт. Меня зачислили в оба учебных заведения. Внутренний голос мне подсказывал: быть мне учителем. Я поступила на филологический факультет, а через 5 лет получила диплом с отличием по специальности «Башкирский язык и литература, русский язык и литература». Любовь к родному языку во мне воспитали родители, сёстры, которые тоже закончили филологический факультет, и моя учительница башкирского языка и литературы Минигуль Ахметовна Ахметова. Я кандидат филологических наук, работаю учителем и являюсь заместителем директора гимназии № 4.

– Вашу победу на конкурсе «Лучший учитель-2017» случайной не назовёшь: во-первых, этот титул получили всего 34 педагога страны, во-вторых, этот успех для вас – не первый и не единственный. Как научиться побеждать?

– Достижения у меня есть, это правда. В 2010 году в межрегиональном конкурсе «Учитель года башкирского языка и литературы» я победила в номинации «Учитель-новатор», в 2015 году победила в конкурсе «Лучшие учителя и преподаватели башкирского и русского языков» и была удостоена денежного поощрения Республики Башкортостан. Мне нравится участвовать в различных фестивалях, конкурсах. Во-первых, они предоставляют возможность делиться своим опытом с коллегами из разных городов и узнавать о новых тенденциях в профессии. Во-вторых, в процессе подготовки испытываешь радость познания и стремишься к самосовершенствованию. Кроме того, участие в конкурсах становится сильнейшим стимулом для серьёзной работы как ученика, так и самого педагога. Этот процесс увлекает, вдохновляет и мотивирует. Муж и дети уже привыкли и поняли, насколько для меня это важно.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 10 октября 2017 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА

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