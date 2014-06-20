Достойный труд предполагает достойную зарплату

На очередном заседании территориальной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Стерлитамаке, которое вёл заместитель главы администрации городского округа Альберт Шайхутдинов, рассматривались вопросы выполнения плана мероприятий по повышению уровня заработной платы, реализации программы «Достойный труд в Республике Башкортостан», обеспечения местами в детских дошкольных учреждениях, итоги исполнения сторонами социального партнёрства обязательств территориального трёхстороннего соглашения за первое полугодие 2017 года.

ШАГ ВПЕРЁД, ДВА НАЗАД

– Готовясь к рассмотрению вопроса по заработной плате, мы всегда проводим мониторинг, – сказала в своём докладе начальник территориального отдела Минтруда РБ по г.Стерлитамаку Лариса Запромётова. – Среднемесячная заработная плата по итогам полугодия в городе составляет 29817 рублей; к соответствующему периоду прошлого года выросла на 9,4 процента в номинальном исчислении. Для сравнения: средняя заработная плата в республике за тот же период составила 28976 рублей. Среди 54 районов и 8 городских округов республики город – на девятом месте (по итогам 2016 года – на седьмом).

Тут следует отметить, что по поручению Главы республики Рустэма Хамитова с 2011 года реализуется план мероприятий по повышению уровня заработной платы работников организаций Республики Башкортостан. Согласно постановлению Правительства РБ от 11 декабря 2014 года, рост заработной платы работников организаций реального сектора экономики должен составить по итогам 2017 года 9,3 процента.

Более высокие темпы роста заработной платы, чем в целом по городу, отмечаются в строительстве; на предприятиях общественного питания и в гостиницах; в обрабатывающих производствах; в организациях, осуществляющих деятельность в области культуры, спорта, досуга и развлечений; в организациях, осуществляющих деятельность по обеспечению электроэнергией, газом и паром; в организациях транспорта; в организациях, осуществляющих деятельность в области информации и связи; в организациях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом и услуги по аренде; в организациях, осуществляющих деятельность по обеспечению водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов; в организациях здравоохранения и организациях, оказывающих социальные услуги. Ниже темпы роста оплаты труда, чем в целом по городу, в оптовой и розничной торговле; в образовании; в организациях, осуществляющих финансовую и страховую деятельность; в госуправлении и на предприятиях, предоставляющих коммунальные и персональные услуги.

Если же приводить данные по отраслям, то картина у нас получается следующая: на обрабатывающих предприятиях города уровень оплаты труда всё ещё ниже республиканского; в строительстве существенно выше среднереспубликанского уровня; на транспортных предприятиях – ниже и так далее. Из 63 предприятий, участвующих в мониторинге, 33 предприятия представили информацию о показателях по заработной плате за полугодие с ростом на 9,3 процента и выше; повышение зарплаты до требуемого уровня (9,3 проц.) прогнозируется на 25 предприятиях; информацию о снижении уровня зарплаты представили ООО «Завод строительных конструкций», ОАО «Стерлитамакские железные дороги», ООО «Фасадные технологии», ЖСК «Стерлитамакский» и ООО «Стройзаказчик».

Уже произвели индексацию заработной платы или планируют до конца текущего года лишь на половине участвующих в мониторинге предприятий. То есть в другой половине трудовых коллективов не выполняется одно из основных обязательств соглашений по индексации заработной платы и статьи 134 ТК РФ. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. В нашем городском соглашении (пункт 4.16.) это звучит так: «Руководители закрепляют в коллективных договорах индексацию заработной платы темпами, опережающими рост потребительских цен на товары и услуги, в порядке, устанавливаемом Республиканской трёхсторонней комиссией и действующими отраслевыми тарифными соглашениями».

Есть предприятия, где индексация не осуществлялась уже несколько лет, – МУП «СТУ», управление парковым хозяйством, НПО «Станкостроение», завод строительных конструкций, известковый завод, СРСУ ДОР, ФКП «Авангард», ООО «Шифер». По словам председателя профсоюзной организации НПО «Станкостроение» Л.М.Болотова, лишь обращение к руководству Группы компаний «СТАН» и в соответствующее министерство позволяет надеяться, что с октября для стерлитамакских станкостроителей индексация будет проведена.

Согласно данным мониторинга, тарифная ставка 1 разряда на большей части предприятий не соответствует Республиканскому соглашению.

Число работников, получающих заработную плату на уровне МРОТ, у нас в городе 108 человек (по данным мониторинга, за соответствующий период 2016 года было 132); ниже уровня прожиточного минимума трудоспособного человека имеет заработную плату 151 работник (за соответствующий период 2016 года было 93).

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 12 октября 2017 года)

Олег ПЕРШИН

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