«Если ты победишь себя, то выиграешь тысячи битв»

Житель Стерлитамака стал финалистом телепроекта «Удивительные люди»

Признаюсь честно: шоу «Удивительные люди» на канале «Россия 1» я прежде не смотрела. Но когда в новостной ленте в соцсетях набрела на сюжет о жителе нашего города, вышедшем в финал этого проекта, мнение своё изменила. То, что продемонстрировал в эфире Илья Антонов, поразило меня. Поэтому перед нашей встречей в редакции я немного волновалась: всё-таки не каждый день встречаешь человека с уникальными способностями.

УПОРСТВО, РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПЛЮС ДЕЛО ТЕХНИКИ

Илье Антонову 21 год, он студент юридического факультета СФ БашГУ. Илья учился в 6-й гимназии, где, по его словам, не слыл самым успешным учеником. Поступив в колледж, молодой человек пришёл к выводу, что учиться нужно много и самому. И решил поискать на просторах интернета технологии, которые позволяют делать это максимально эффективно. Так два года назад Илья начал заниматься мнемотехникой.

– Моя учёба не слишком изменилась в лучшую сторону, – признаётся Антонов. – Люди ленивы по своей природе, и мнемонисты – не исключение. Правда, времени на подготовку к занятиям стал тратить меньше. Но главное – я открыл для себя мнемотехнику – эффективный инструмент существования в этом мире.

«Эффективность» – любимое словечко Ильи Антонова. Каждый свой поступок, каждое действие он оценивает, прежде всего, с точки зрения их эффективности. Молодой человек убеждён, что запоминать человек может всё, что угодно и в тех объёмах, в которых ему это понадобится. Он не считает себя уникальной личностью, хотя те манипуляции, которые он проделывал с числом Пи в телеэфире, свидетельствуют как раз об обратном.

– Число Пи – очень узкое применение мнемотехники, – говорит он. – Возможности нашей памяти огромны, если не безграничны. Просто для достижения результата нужно подключать такие качества, как упорство, организованность, работоспособность, умение жёстко контролировать свои эмоции. Ну, и конечно, интеллект. Я ежедневно стараюсь заниматься мнемотехникой, делаю это систематически, но пока ещё не вошёл в тот ритм, которого хотел бы достигнуть.

Антонов разделяет мысль, что человек слабеет умом и телом, если он их не тренирует. Говорит, что в телепроекте «Удивительные люди» он участвовал больше из спортивного интереса – это и интерес к новому, и азарт, и демонстрация возможностей человеческого мозга, и пропаганда мнемотехники как способа запоминания огромного объёма информации.

Сам Илья всерьёз задумывается о мнемоспорте, соревнования по которому проходят во многих странах мира, включая Германию и Британию.

– Это настоящий спорт, где невозможно никого обмануть или подделать результат. Лучшие ментальные атлеты – мнемонисты, и мы стремимся к их результатам, – объясняет Илья. – Эти люди являются для меня примером.

ПРО ЧИСЛО ПИ, СТИХИ И ПЕРЕЛЬМАНА

Мы говорим о проекте «Удивительные люди», на котором Илья показал, что знает 23 тысячи знаков числа Пи после запятой, хорошо ориентируется в этом огромном числовом массиве, безошибочно делает из него разного рода выборки. А ещё он собирается запомнить 100 тысяч знаков после запятой, побив тем самым мировой рекорд, который сегодня составляет чуть больше 70 тысяч. По-моему, это просто потрясающе.

– Такая память связана с воображением, – спокойно реагирует на мои восторги Илья. – На самом деле за каждым двузначным числом стоит образ. Мнемонист, на мой взгляд, скорее похож на писателя-фантаста, нежели на математика. Строить образы, создавать числовые комбинации и умело манипулировать ими – на этом строится используемый мной метод запоминания. Есть улицы Стерлитамака, которые я хорошо помню. Я ходил по ним, запоминал определённые места, затем ставил на каждое такое место определённый образ, который соответствовал конкретному двузначному числу. Когда мне нужно определить то или иное число, я просто погружаюсь в созданное мной трёхмерное пространство – мысленно брожу по улицам родного города и нахожу искомое. С числом Пи я целенаправленно работал всё лето, чуть больше трёх месяцев. На самом деле, это не так сложно, как вам кажется. Конечно, мнемонистам необходима мотивация. Многие из нас интроверты: мы любим возиться внутри себя с образами. Но даже самые гениальные люди не устроены так, чтобы без постоянного тренинга и многократного повторения хранить в своём мозге информацию годами. Механизм прост: либо используешь накопленное и помнишь, либо не используешь – и информация пропадает.

Илья пишет стихи. Но они велики по объёму – в среднем до сорока четверостиший.

– Это связано с мнемотехникой. Стихи – важное для меня занятие, способ подробно рассказать о том, что меня в данный момент волнует. Они позволяют создавать прочные ассоциативные связи. Но мои стихи – только для узкого круга лиц.

Антонов откровенно признаётся, что мнемотехника, которой не одна тысяча лет (вспомните комнату Цицерона в Древнем Риме), – это одна из немногих вещей, которые ему интересны в жизни. Поэтому он решил попробовать достичь в ней совершенства. Во время нашей беседы он процитировал изречение: «Если ты победишь себя, то выиграешь тысячи битв».

Кажется, у Ильи нет кумиров, но есть люди, вызывающие его уважение и жгучий интерес. Среди них – известный математик Григорий Перельман.

– Мы чем-то похожи, – говорит мой собеседник и впервые за полтора часа улыбается. – Только он гений, а я нет.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 28 октября 2017 года)

Марина ВОРОНОВА