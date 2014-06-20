Это наша общая победа!

Главная журналистская премия – у «Стерлитамакского рабочего»

В канун Дня Республики в Правительстве Башкортостана были вручены премии имени Шагита Худайбердина за лучшие произведения в области журналистики за 2017 год. За серию публикаций о культуре и искусстве республики, а также о земляках, проживающих за пределами Башкортостана, премию получила обозреватель информационного агентства «Башинформ» Лейла Аралбаева. Среди награждённых – профессор Башкирского государственного университета, практик и теоретик башкирской журналистики Фаниль Кузбеков.

Газета «Стерлитамакский рабочий» тоже была отмечена этой высокой наградой. Мне, корреспонденту «СР», её вручил Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.

В сентябре комиссия при Правительстве РБ по присуждению премии имени Ш.Худайбердина, рассмотрев представленные работы, допустила к участию в конкурсе одиннадцать соискателей и два творческих коллектива. В результате тайного голосования были определены три победителя. Мне, представителю печатного средства массовой информации, которому я отдала 27 лет жизни, не просто приятно находиться в числе награждённых. Я вижу в этом знак признания успешной работы всего нашего коллектива, всей городской газеты, в этом году отметившей своё столетие и давно ставшей добрым и верным другом для тысяч жителей Стерлитамака, города с богатой историей и замечательными традициями.

– Символично, что премия вручается накануне Дня Республики, потому что вклад журналистов в социально-экономическое и духовное развитие нашей республики очень важен. Эта премия – признание заслуг, серьёзный конкурс тех, кто своим пером, мастерством доносит до всего мира самую нужную, правдивую информацию о жизни нашей республики, её успехах, интересных людях, реализованных проектах. Мы это ценим и считаем крайне важным, – отметил Рустэм Марданов, открывая церемонию.

Отмечая мой скромный вклад в создание образов современников в материалах, опубликованных в газете «Стерлитамакский рабочий», Премьер-министр подчеркнул, что сегодня, когда журналисты всё чаще обращаются к жанру криминальной хроники и скандальных сенсаций в мире шоу-бизнеса, очень важно рассказывать в СМИ о положительных делах и поступках людей, работающих для развития и процветания нашей республики. Было особенно приятно, когда для аргументации своей позиции он процитировал одну из моих публикаций.

Присутствие на церемонии вручения премии моих близких – мамы и сына, а также главного редактора газеты «Стерлитамакский рабочий» Гузель Ситдиковой придало этому торжественному мероприятию значимости. Ведь мой успех, успех нашей газеты смогли разделить по-настоящему важные для меня люди.

12 октября мы, лауреаты премии 2017 года, побывали в Кугарчинском районе, где участвовали в торжествах на малой родине Шагита Худайбердина, писателя, публициста, государственного и общественного деятеля. Нам посчастливилось познакомиться с очень радушными, гостеприимными и трудолюбивыми людьми – земляками Шагита Худайбердина, побывать в его музее, пообщаться с теми, кто бережно хранит память об этом выдающемся сыне башкирского народа.

В сельском Доме культуры чествовали не только лауреатов премии Правительства РБ имени Ш.Худайбердина, но и обладателей премии Кугарчинского района имени Ш.Худайбердина. В этом году ими стали заместитель председателя Союза журналистов РБ Фаниль Кудакаев и заведующий отделом сельского хозяйства районной газеты «Кугарчинские вести» Анатолий Казаков. Лауреатов поздравил глава Кугарчинского района Гайса Янбаев. Дипломы и памятные знаки победителям вручил руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Борис Мелкоедов. Талантливые певцы и танцоры порадовали гостей замечательным концертом.

По давно сложившейся доброй традиции лучшие журналисты республики посадили рядом с Домом культуры в родной деревне Ш.Худайбердина молодые ёлочки. С 1989 года, года вручения первой премии, там уже вырос солидный парк, ведь нынешние лауреаты стали 97-м, 98-м и 99-м по счёту, а победители следующего года разменяют вторую сотню. Волнительно сознавать, что в этом парке теперь будет подрастать и моё деревце.

Премия имени Ш.Худайбердина – наша общая победа. В неё внесли свою лепту мои первые учителя, мастера журналистики Гадий Арсланов, Виктор Дятлов, Людмила Никитина, мои замечательные и талантливые коллеги по перу, наш нынешний редактор Гузель Ситдикова, герои моих многочисленных публикаций, руководители и сотрудники лечебных, образовательных и культурных учреждений города, депутаты и, конечно, вы, дорогие наши читатели. Без вас не было бы нас – тех, кто всю жизнь трудится ради нескольких строчек в газете. Спасибо всем! Мы постараемся оправдать ваше доверие.

Ваша Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104