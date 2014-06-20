«Филком» – это бренд!

В кабинете исполнительного директора автоцентра «Филком» Александра Бабнищева висит портрет Генри Форда. Картину ему в 2008 году подарил президент «Ford Motor Company» в России Найджел Брэкенбери как лучшему дилеру «Форда» в нашей стране.

В далёком 1982-м Александр Бабнищев начал свою деятельность в сфере обслуживания автомобилей слесарем третьего разряда. Когда в 2000 году он вошёл в бизнес продаж автомобилей, за его плечами были два высших образования, курсы антикризисных управляющих при Президенте РБ, 14 лет работы директором муниципального предприятия (затем АО). Сегодня академик Международной академии реальной экономики, в недавнем прошлом депутат трёх созывов горсовета, помощник двоих депутатов Госдумы, ныне помощник члена Совета Федерации от РБ в комитете по международным делам Рафаила Зиннурова возглавляет два дилерских центра в городе: «ВАЗовский» и «Филком». Последний – мультибрендовый центр. То есть является официальным дилером трёх брендов: «RAVON», «DFM», «CHANGAN».

«RAVON» – это всё тот же бренд «Шевроле», входящий в крупную американскую корпорацию «Дженерал Моторс». Просто после введения санкций он, что называется, «переобулся на лету» и вернулся на российский рынок под новой эмблемой, заменив собой «Шевроле» и «Дэу». Слоган компании «RAVON» говорит сам за себя: «Проверен временем, создан заново». Второй и третий бренды – это крупнейшие китайские производители «DFM» (больше известный на слуху как «Донгфенг») и «CHANGAN» («Чанган»). Они поставляют свои автомобили в десятки самых разных стран мира – от Азии до Южной Америки. Автоцентр «Филком» входит в первую пятёрку среди 80 дилеров России по продажам китайских автомобилей.

– Александр Владимирович, отчего такой интерес к автомобилям китайского производства?

– Следует признать, что они составляют серьёзную конкуренцию российскому Автопрому. Китайский автомобиль сегодня – это оптимальное соотношение цены и качества. «DFM» и «CHANGAN» – это первые по величине китайские государственные компании мирового масштаба. Например, компания «Dongfen Motor Corporation», второй по величине автопроизводитель в КНР, продаёт порядка 4 млн автомобилей в год. Это даже больше, чем весь взятый рынок новых автомобилей в России за один год. 48 лет на автомобильном рынке. Это не только легковые, но и грузовые автомобили, некоторые из них хорошо зарекомендовали себя на российском Севере. Кроме того, «DFM» – это ещё и оборонная продукция, вплоть до ракет. Они выкупили 100 процентов акций грузового «Вольво», 10-15 процентов акций «Ниссан», «Хонда», «Ситроен», «Пежо», совместно с которыми производят свои автомобили, используя исключительно лицензионные детали и собственные агрегаты.

– Но какой бы солидной ни была фирма, в сознании обывателей прочно укоренилось нелестное мнение о китайских товарах. Не рискует ли покупатель, приобретая китайский автомобиль?

– Эти автомобили – не китайский ширпотреб, с которым обычно сталкиваются обыватели. Они – гордость Китая. В отличие от более ранних марок, эти авто пришли на российский рынок сравнительно недавно, лет пять назад. И пришли, что называется, доведённые до ума. Машина китайская только внешне, а всё остальное – либо от «Ниссана», либо от «Пежо», либо от «Ситроена». Они берут лучшее от разных марок. В итоге получается качественный, недорогой, современный, а, главное, безопасный автомобиль. Плюс доступное по стоимости обслуживание и сравнительно недорогие запчасти. А самое главное – приемлемая цена.

Александр Владимирович демонстрирует модельный ряд своего автосалона:

– Вот городской кроссовер компании «Донгфенг». Одна из немногих моделей, обладающая достаточно просторным салоном, несмотря на внешнюю компактность. Семь лет гарантии на коррозию, оцинкованный кузов. Дорожный просвет (расстояние от пола до днища автомобиля) 180 мм рассчитан на наши дороги. Четыре подушки безопасности, двигатель от «Ниссана», подвеска от «Ситроена», японская автоматическая коробка передач, климат-контроль, сенсорная мультимедийная система, камера заднего вида, приятный дизайн. А вот более солидный кроссовер – от той же компании. При сегодняшней ценовой политике по достаточно приемлемой цене для такого автомобиля в богатой базовой комплектации.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 20 октября 2017 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104