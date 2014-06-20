«Фристайл» с двойным разворотом

Спешить можно, но с умом

Машина «скорой помощи» разгоняется по прямой, затем резко останавливается, включает задний ход и разворачивается. Погодите хвататься за сердце – эти гоночные трюки были не на городских дорогах, а на автодроме. В преддверии Дня автомобилиста на базе местного отделения ДОСААФ состоялся конкурс профессионального водительского мастерства.

– Когда я работал в ГУП «Башавтотранс», подобные соревнования устраивали регулярно, – вспоминает директор ГБУЗ РБ «Санитарный автотранспорт» Сергей Волков. – Наше предприятие проводит их впервые. Конкурсы водительского мастерства есть во многих городах России, в Оренбурге даже пригласили коллег из Казахстана. Если наше мероприятие будет ежегодным, мы тоже расширим географию участников.

На первый раз «Санитарный автотранспорт» ограничился привлечением собственных кадров и водителей ООО «Союз Афган». Инициативу организаторов поддержали в ДОСААФ и Госавтоинспекции г.Стерлитамака. Как пояснил инженер по безопасности дорожного движения Фарит Халиуллин, за победу и ценные призы соперничали 35 работников «Санитарного автотранспорта» и 5 представителей частного перевозчика.

Перед стартом участников напутствовали организаторы и почётные гости. С наступающим праздником всех автомобилистов Стерлитамака в лице конкурсантов поздравил и.о. первого заместителя главы администрации города Юрий Тротт. Он отметил, что умелое вождение особенно необходимо при перевозке людей и пожелал здоровья и безаварийной езды.

– Работа у вас нелёгкая, так пусть она будет безопасной, – подытожил Тротт.

Перед автодромом участники сдавали теорию – 20 вопросов за 10 минут. Позволено допустить две ошибки, за каждую из них приходилось решать ещё по пять дополнительных вопросов. Типовые задания для курсантов автошколы усложнили, скорректировав под уровень водителей-профессионалов.

Из кабинета постепенно выходят участники. Кто-то признаёт: ошибки были, торопились ответить. Но простит ли дорога такую невнимательность?

– Главная задача конкурса и состоит в повышении мастерства в нетипичных условиях, – заявляет Сергей Волков. – Говорить коллегам о своей крутизне – это одно. А доказывать её здесь, преодолевая волнение, когда на тебя смотрят другие, получается не сразу и не у всех.



Испытания на автодроме начинаются с горок – пусть не американских, но всё равно каверзных. Подъём с остановкой и спуск с торможением между двух параллельных линий показывают, насколько водитель чувствует габариты машины. Парковку, змейку, двойной разворот и прочие элементы дорожного «фристайла» следует выполнять как можно быстрее. Ограждающие конусы сбивать нельзя – лишат баллов. Заезды участников идут подряд, только успевай следить – один ещё не завершил этап, а его соперник уже «штурмует» подъём.

– Не все конкурсанты довольны показанными результатами, – сообщает госавтоинспектор Андрей Дёмин. – Если водительские навыки они могут совершенствовать ежедневно, то правила забываются, их надо повторять. В совокупности это поможет избежать ошибок на дороге.

По замечанию судей, лучшими стали водители «скорой помощи», которые готовились к соревнованиям, их победа закономерна. Третье место в конкурентной борьбе взял Ильгиз Даминов, второе – Азамат Разванов. Буквально на полбалла его опередил Ильдар Галиакберов.

Победитель конкурса – за рулём «скорой» с 1994 года. Даже с будущей женой Ильдар познакомился, когда та работала фельдшером в его бригаде.

– Почему участвовал? – задумывается Галиакберов. – А мне интересно! Настолько, что сюда после ночной смены пришёл. Работа для меня – это призвание: чем качественнее я её выполню, тем больше шансов спасти человеку жизнь.

Владимир ПАРФИРОВ