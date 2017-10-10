Год не теряют, его приобретают

Кому служба, кому – «отдых от своих»

До семи часов утра – десять минут. У военного комиссариата гудит толпа. Она растёт – призывники и сопровождающие приходят самостоятельно, подъезжают на автомобилях и даже в «ГАЗелях». Гул толпы легко перекрывают бодрые песни из колонок: «Защитники Отечества – России верные сыны! Защитники Отечества – надёжный щит своей страны!». Идёт первая осенняя отправка в армию.

Весной разлука с родными и привыкание к другим, более суровым, условиям жизни переносятся легче. Май улыбается зелёными ветками, июнь располагает комфортным теплом. Сама погода настраивает на позитивный лад. А в октябре темнота крадёт световой день по минутам, деревья голы и неприветливы. Одним словом, осень.

Впрочем, у призывников хмурых лиц не было. «Я хотя бы год от своих отдохну», – говорит парень своему приятелю. Ровно в семь часов молодых людей приглашают в военкомат. Объятья напоследок: самые крепкие – от друзей, самые нежные – от девушек и обязательные – от родителей. На втором этаже военкомата сотрудники интересуются самочувствием ребят. Затем в актовом зале проверяют, не взял ли кто с собой запрещённых предметов.

Мобильные телефоны в армию брать разрешают, но советуют иметь модели попроще – целее будут. Кроме того, в некоторых родах войск действует строгое табу на мобильники с камерами – снимать на видео и фотографировать там ничего нельзя.

Сегодня на сборный пункт Уфы едут 35 призывников, большинство будет служить в Центральном военном округе. Их ждут в сухопутных войсках и в Воздушно-космических силах РФ, сформированных два года назад путём объединения ВВС и Войск воздушно-космической обороны.

Ребята получают военные билеты, проверяют, не закралась ли ошибка в выданные документы. Военный комиссар Стерлитамака и Стерлитамакского района Евгений Кутузов просит не забывать родных: звонить им, писать.

– Уверен, вы ответственно будете нести свою службу, – напутствовал парней начальник отделения призыва и подготовки граждан на военную службу Радик Амиров. – А, возвратившись домой, не скажете, что потеряли год. Придётся непросто, но тяжёлые моменты случаются и в гражданской жизни. С пониманием отнеситесь к возможным тяготам, соблюдайте технику безопасности при обращении с оружием, и всё у вас будет хорошо.

Молодых людей попросили надеть шапки («в поездке будет жарко – снимете») и вывели к запасному выходу. Призывники расселись в два микроавтобуса и стали ещё на один шаг ближе к новой жизни. К привычному кругу общения они вернутся только следующей осенью.

Подробности этой призывной кампании нам рассказал военный комиссар г.Стерлитамака и Стерлитамакского района Республики Башкортостан Е.И.Кутузов.

– Евгений Иванович, когда стартовала осенняя кампания и сколько молодых людей планируется в неё призвать?

– Она началась 1 октября во всех городах России. Наш военный комиссариат планирует призвать на срочную службу около четырёхсот человек: 328 горожан и 71 жителя Стерлитамакского района. Здоровье потенциального солдата оценивает медкомиссия. По заключению врачей определяется категория годности к военной службе. От этой категории зависит род войск, в которые направят призывника. Также учитывается его образование, результат профессионально-психологического отбора, наличие военно-учётной специальности, семейного положения, спортивных разрядов. Желание призывника тоже принимают во внимание.

– Какие виды отсрочек действуют в настоящее время?

– Согласно статье № 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» отсрочки предоставляются по состоянию здоровья, профессиональной деятельности, семейному положению, для получения образования и на основании указов Президента РФ.

– Что за изменения ожидают этой осенью призывников?

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 25 октября 2017 года)

Владимир ПАРФИРОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104