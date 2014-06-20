Идёт подписка на «СР»
Уважаемые читатели, идёт подписка на газету «Стерлитамакский рабочий» на первое полугодие 2018 года.
Наши цены не изменились – при подписке непосредственно в редакции (на первом этаже четырёхэтажного здания Дома печати на улице Комсомольской, 82) цена полугодичного комплекта «СР» с доставкой составит 780 рублей, без доставки – 336 рублей (в этом случае читатель сам забирает газету). При подписке более чем на 30 экземпляров с редакционной доставкой в одно место цена каждого полугодичного комплекта составит 480 рублей.
Чтобы подписаться на электронную версию газеты «Стерлитамакский рабочий», нужно зайти на сайт http://rbsmi.ru/ или прийти в отдел подписки редакции «СР». Цена полугодичной электронной подписки на «СР» – 372 рубля.
При подписке на «СР» на «Почте России» цена комплекта на один месяц составит 198 рублей 61 коп. (для ветеранов – 170 рублей 9 коп.), цена полугодичного комплекта – 1191 рубль 66 коп. (для ветеранов – 1020 рублей 54 коп.). При подписке в ООО «Стерлитамак-печать» стоимость полугодичного комплекта «СР» составит 810 рублей для обычных подписчиков и 780 рублей – для пенсионеров.
Вопросы по телефону 25-65-97.