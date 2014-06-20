Им года – не беда!

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов совместно с центром социального обслуживания населения «Ветеран» организовали торжественное празднование Дня пожилых людей.

На традиционное чаепитие были приглашены пенсионеры ликвидированных предприятий и самостоятельно оформившие пенсию.

Их тепло поздравили с праздником председатель городского совета ветеранов Талгат Абдулганеевич Габитов, начальник управления социальной защиты населения Гали Габдулхаевич Шагимуратов, директор центра социального обслуживания населения Лилия Нуримановна Адзитарова, которые вручили активистам ветеранского движения благодарственные письма президиума городского совета ветеранов. Поздравление с 90-летием прозвучало в адрес участника Великой Отечественной войны Зуфара Шакировича Нагаева, а студенты Стерлитамакского многопрофильного колледжа подарили ветерану специально для него связанный плед.

К поздравлениям присоединились и очень порадовали всех присутствующих хор ветеранов «Надежда», лучшие исполнители народного ансамбля бального танца «Вдохновение» и другие артисты творческих коллективов Городского дворца культуры.

– Такие встречи окрыляют, – поделился Талгат Абдулганеевич Габитов. И в подтверждение эстафету от артистов приняли сами виновники торжества: не желающие стареть ветераны и сплясали, и спели. Праздник удался!

Олег ПЕРШИН

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