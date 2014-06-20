Инвалид, если хочет, может работать

На днях в администрации городского округа с участием заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Фанура Шайхисламова прошло совещание с представителями работодателей города и района. Тема встречи – содействие занятости населения и повышение уровня трудоустройства инвалидов. Вёл совещание глава администрации ГО г.Стерлитамак Владимир Куликов.

– У нас в городе 4700 инвалидов в трудоспособном возрасте, а заняты работой только 1100 человек. Это очень мало! – сказал, открывая совещание, Владимир Иванович. – В городе проводится большая работа со слабозащищённой категорией граждан, действует координационный совет по работе с инвалидами, но усилия по их трудоустройству, безусловно, должны быть большими.

– В нашей республике принят план содействия трудоустройству инвалидов, и такую работу нужно проводить в «ручном» режиме управления, – подтвердил заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Фанур Рафисович Шайхисламов. – Есть определённые трудности: неудовлетворённый спрос инвалидов на конкретные рабочие места, недостаточная профессиональная квалификация, невыполнение требований по организации условий труда инвалидов и др.

По свидетельству заместителя главы администрации ГО Альберта Шайхутдинова, в целом, фиксируется положительная динамика в реализации программ занятости и выполнении мер по снижению напряжённости на рынке труда: численность зарегистрированных безработных в Стерлитамаке к началу октября снизилась до 1243 человек (против 1296 на начало года) – уровень регистрируемой безработицы составил 0,84 процента; на одного ищущего работу приходится 2,5 вакансии. Хотя дисбаланс спроса и предложения на рынке труда сохраняется: в основном востребованы рабочие профессии.

Реализуется и комплекс мер, направленных на содействие занятости инвалидов, их адаптацию в обществе – это квотирование, создание временных рабочих мест, работа по программе «Доступная среда», организация и оснащение рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. Для содействия работодателям в трудоустройстве инвалидов на квотируемые рабочие места службой занятости постоянно проводятся семинары. За девять месяцев текущего года центром занятости населения организовано и проведено 9 специализированных ярмарок вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Через службу занятости в текущем году трудоустроено 34 процента от обратившихся в поисках работы инвалидов.

По состоянию на 1 октября 2017 года в базе данных службы занятости в нашем городе имелись сведения о 138 рабочих местах для трудоустройства инвалидов, представленные работодателями города.

Количество работающих инвалидов на 32 предприятиях и организациях города превышает численность установленной квоты, например, в АО «Башкирская содовая компания», ФКП «Авангард», ООО НПО «Станкостроение», ЗАО «Аэромаш», ООО «ЖБЗ №1» и других.

В 52 муниципальных предприятиях и учреждениях выполнили квоту, а в одиннадцати – количество работающих инвалидов превышает численность, установленную квотой. В то же время на некоторых предприятиях выделенные вакансии не заполнены.На совещании по вопросу трудоустройства инвалидов, проведённом 13 сентября Премьер-министром республики Р.Х.Мардановым, принято развёрнутое решение, которым, в частности, предусмотрено дополнительное трудоустройство не менее одного инвалида трудоспособного возраста в подведомственные муниципальные учреждения. И администрация нашего города уже решила выделить средства в детские клубы для трудоустройства инвалидов в качестве вахтёров.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 27 октября 2017 года)

В.ДАНИЛОВ

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