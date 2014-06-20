К 100-летию республики – 30 объектов транспортной инфраструктуры

В Башкирии к 100-летию республики, которое будет отмечаться в 2019 году, строятся 30 объектов транспортной инфраструктуры. Об этом Глава республики Рустэм Хамитов сообщил в интервью газете «Транспорт России». Он подробно рассказал о наиболее важных проектах.

Так, на северо-востоке республики в 2019 году завершится строительство автомобильного моста через реку Уфу у села Караидель и 60-километрового участка дороги суммарной стоимостью 4 млрд рублей. «Это даст возможность надёжно соединить современной трассой Башкортостан со Свердловской и Челябинской областями, при этом значительно сократив расстояние до соседей для северных и западных территорий республики, а также позволит разгрузить федеральную трассу М-5, сегодня сильно перегруженную», – отметил Глава региона. К этим же срокам власти постараются завершить первый пусковой комплекс автомобильной дороги из Стерлитамака в Магнитогорск протяжённостью более 100 км.

Рустэм Хамитов рассказал также о строительстве Восточного выезда. «Это очень серьёзный, но в то же время весьма интересный объект. Строительство предусмотрено на основе государственно-частного партнёрства. В феврале этого года ООО «Башкирская концессионная компания» (дочерняя структура Группы ВТБ) и Правительство республики подписали протокол о взаимодействии по реализации концессионного проекта. Он включает в себя финансирование, проектирование, строительство и последующую эксплуатацию платной автомобильной дороги регионального значения. Речь идёт о завершении строительства автодорожного тоннеля протяжённостью 1,2 км, начатого в 1992 году; строительстве мостового перехода длиной 2,5 км; автомобильной дороги протяжённостью 14 км, примыкающей к федеральной трассе М-5 «Урал»; пунктов взимания платы; создание системы управления дорожным движением и строительство специализированного дорожно-эксплуатационного предприятия. Восточный выезд – крупнейший инфраструктурный проект в Башкортостане стоимостью несколько десятков миллиардов рублей. Новая дорога будет способствовать развитию перспективных неосвоенных территорий пригорода Уфы и существенному снижению нагрузки на улично-дорожную сеть города», – сказал Глава региона.

Кроме того, есть проект строительства нового моста в Уфе, который позволит выезжать из северной части города на трассу М-7. «Средства на это есть. Дорожный фонд РБ приблизился к 15 млрд рублей, а с учётом финансирования объектов на федеральных трассах – к 25 млрд рублей. Словом, транспортная инфраструктура будет последовательно развиваться. Мы занимаемся ею практически ежедневно. И это даёт результаты, на которые мы рассчитываем», – резюмировал Глава республики.

«Башинформ»

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