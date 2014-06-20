Как в Европе

Чем поможет горожанам новый центр гемодиализа

Современный амбулаторный центр гемодиализа, где пациенты получают необходимую процедуру бесплатно, – это реальность. На днях состоялось его официальное открытие на территории клинической больницы № 1. В гемодиализе нуждаются более 80 горожан и жителей районов, входящих в Стерлитамакский медицинский округ. До недавних пор люди с серьёзными недугами почек получали гемодиализ в городской больнице № 3, теперь половина пациентов перенаправлена в новое отделение.

– Гемодиализ мне нужен пожизненно: три раза в неделю по четыре часа, – рассказывает пенсионерка Райса Гариевна. – Раньше я проходила процедуру в больнице на ВТС, мне было тяжело добираться оттуда до дома. Теперь приезжаю в новый центр: очень удобно, остановка рядом – за короткое время возвращаюсь домой и отдыхаю до вечера, как нам рекомендуют врачи.

В открытии центра участвовали и.о. заместителя главы администрации города Михаил Григорьев, главный врач КБ № 1 Азат Курбангалеев, главный внештатный специалист по Стерлитамакскому медицинскому округу Борис Шарипов и заместитель директора по развитию ООО «Лаборатория гемодиализа» Олег Черненко.

Специалисты пояснили: до 2005 года пациентов приходилось возить на гемодиализ в Уфу. Несколько лет назад в городской больнице № 3 «Лаборатория гемодиализа» открыла центр, оснащённый 17 аппаратами шведского производства, теперь появился ещё один центр при клинической больнице № 1 – в нём 9 немецких аппаратов. Центр стал результатом успешного государственно-частного партнёрства: ООО «Лаборатория гемодиализа», руководство городской клинической больницы № 1 и Министерство здравоохранения РБ заключили концессионное соглашение на 15 лет (впоследствии оно может быть продлено). КБ № 1 предоставила помещение площадью около 500 кв.метров, инвестор отремонтировал его, оснастил оборудованием и обеспечил квалифицированным медперсоналом. Для пациентов процедура гемодиализа бесплатна: расходы «Лаборатории гемодиализа» возмещает ФОМС.

– Мы открыли в республике 22 подобных отделения, – говорит Олег Черненко. – Для нас принципиально, чтобы пациенты получали доступную (в том числе и территориально) помощь. Если возникнет потребность, мы готовы открыть в Стерлитамаке третье отделение. В ближайших планах – завершить строительство учебно-методического гемодиализного центра в Уфе. Это позволит лечить самых сложных больных и обучать врачей в нашей республике.

– Мы работаем в три смены, с 8 до 24 часов, – рассказывает заведующий отделения гемодиализа, врач Александр Гущин и показывает новый центр.

На втором этаже в просторном зале на высоких кушетках принимают процедуру пациенты. Аппараты «искусственная почка» на первый взгляд похожи на маленькие холодильники, только выглядят умнее: с монитором, проводами, чуткими датчиками и кнопками.

На первом этаже – «сердце» центра: кабинет водоподготовки и миксерная. Угольные колонны, система с фильтрами обратного осмоса – всё оборудование для очистки и умягчения воды сделано в России.

– При этом качество воды – европейского уровня, – подчёркивает Александр Гущин. – Это принципиально важно, ведь с её помощью мы очищаем организм пациентов, чья функция почек исчерпана. В Европе гемодиализ гарантирует таким больным ещё 15-20 лет жизни. В России – 15-17 лет. Но это реальные цифры и реальные человеческие жизни.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104