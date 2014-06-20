Кем хотят работать люди в возрасте?

Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter (hh.ru) исследовали резюме и выяснили, кто они – соискатели старше 50 лет, кем хотят работать и на какую зарплату претендуют.

По данным hh.ru, соискатели от 46 до 55 лет с июня по июль 2017 года составили 6 процентов от общего количества кандидатов Республики Башкортостан. Традиционно самое большое количество резюме приходится на специалистов в наиболее трудоспособном возрасте – от 18 до 30 лет (55 проц.). Меньше – доля специалистов в возрасте от 30 до 40 лет (37 проц.). Соискателей старше 55 лет насчитывается всего 2 проц. от общего количества резюме в регионе за исследуемый период.

Оказалось, что большинство возрастных соискателей в Республике Башкортостан – мужчины (64 проц.). Неудивительно, что самыми популярными профобластями у специалистов в возрасте от 50 до 60 лет стали «Строительство» и «Производство» (по 13 проц.), «Транспорт» (10 проц.). В пятёрку лидеров также вошли «Бухгалтерия» (9 проц.) и «Продажи» (8 проц.).

У подавляющего большинства соискателей данной возрастной категории опыт работы насчитывает свыше 6 лет (93 проц.). Стаж от 3 до 6 лет указан у 6 проц. кандидатов, ещё 1 проц. специалистов из Республики Башкортостан в возрасте 50+ успели отработать от 1 года до 3 лет.

Если говорить о пожеланиях опытных специалистов к типу занятости, то большинство рассматривают работу с полной занятостью (98 проц.). На частичную занятость готовы согласиться 13 проц.

Что касается графика работы, здесь также 93 проц. готовы трудиться полный рабочий день, 16 проц. устроились бы на работу со сменным графиком, на гибкий график согласились бы 15 проц. соискателей. Для 9 проц. приемлемой является удалённая работа, а к работе вахтовым методом готовы 19 проц. специалистов в возрасте от 50 до 60 лет.

О.ГИБАДУЛЛИНА

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