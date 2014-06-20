Когда музыка внутри тебя

В центральной городской библиотеке в один из дождливых октябрьских вечеров было особенно многолюдно: здесь проходил творческий вечер Веры Колесниковой, педагога, поэтессы, самодеятельного художника, творчески одарённого человека. В уютном зале не было свободных мест – поздравить Веру Тимофеевну с юбилеем, послушать её замечательные стихи, полюбоваться её картинами пришли ученики, воспитанники, коллеги, собратья по перу, многочисленные поклонники.

Первой на правах хозяйки юбиляршу поздравила директор ЦБС г.Стерлитамака Альфия Рашитовна Асфандиярова:

– Ваша поэзия известна многим, она любима читателями разных поколений. Вы – яркий и талантливый человек, который дарит миру всего себя без остатка.

Гражданскую активность Веры Тимофеевны по достоинству оценил начальник отдела культуры администрации ГО Зуфар Сагитдинович Зиннатуллин, к которому юбилярша часто обращается с интересными творческими предложениями и общественными инициативами:

– У нас в городе много талантливых писателей и поэтов, – отметил он. – И мы рады, что они объединяются под вашим началом. Это нужно городу, людям, обществу. Пусть как можно больше читателей радуются вашим строкам!

В жизни В.Т.Колесниковой была и служба в армии в звании сержанта морской авиации, и работа в детско-подростковом клубе «Бригантина», и школьный театр-студия имени Экзюпери. Всюду Вера Тимофеевна старалась отдаваться делу на все сто. Но особенно ярко её способности проявились в педагогической деятельности. В «Бригантине», где Колесникова организовала театр «Маленький принц», клуб знатоков и даже любительскую киностудию «Шторм», ей удалось создать дружный коллектив из трудных подростков, которые летели к ней как на крыльях.

Об этом говорили воспитанники Веры Тимофеевны, капитаны клуба «Бригантина» Ирина Валеева, Юрий Панчишин, Светлана Конкина и Кирилл Григорьев. Сегодня это взрослые, состоявшиеся в жизни люди, у которых подрастают собственные дети, но на вечере они на какое-то время превратились в подростков с распахнутыми душами и горящими глазами, как будто и не было этих двадцати лет.

– Если человек талантлив, то он талантлив во всём, – сказал о своём любимом педагоге Ю.В.Панчишин. – Вера Тимофеевна и учитель, и поэт, и режиссёр, и самобытный художник. Я тоже стал педагогом, и всегда стараюсь брать пример с нашей Веры Тимофеевны. Она – мой учитель по жизни.

Кирилла Григорьева в «Бригантину» привела любовь к морю и книгам Крапивина:

– Я помню то прекрасное время, помню жизненные уроки Веры Тимофеевны, благодаря которым мы выросли нормальными людьми. И я с гордостью показываю своим детям фотографии тех лет, когда мы были заняты любимым делом и по-настоящему счастливы. Благодарим вас за самое лучшее детство!

Коллега Веры Тимофеевны по школе № 17 Людмила Александровна Газизова вспомнила о проектах «Литературная гостиная», «Поэтические вечера», о школьном театре, которые создавались Колесниковой и её единомышленниками. А на экране в это время демонстрировались фрагменты любительских фильмов той романтической поры, когда все девочки мечтали стать актрисами, а мальчики – капитанами.

Поэта Веру Колесникову, которая пишет под псевдонимом Вера Ветека, поздравляли собратья по перу – поэты и писатели Стерлитамака и Ишимбая. И, конечно, весь вечер звучали стихи Веры Тимофеевны в исполнении не только самого автора, но и друзей, школьников, сотрудников библиотечной системы и профессиональной актрисы.

– Спасибо всем, кто провёл этот вечер со мной, – поблагодарила виновница торжества своих гостей. – Особая моя благодарность – сотрудникам библиотеки. Так случилось, что сегодня у писательской организации нет своего дома, своего адреса, но мы нашли место, где нас всегда ждут, где нам всегда рады, где нас во всём поддерживают.

Остаётся добавить, что руководитель русскоязычной секции писательской организации города, лауреат фестиваля «Родники вдохновения», автор книги «Время синих облаков» и других поэтических сборников, Вера Тимофеевна Колесникова является постоянным автором «Литературной страницы». Наша газета присоединяется ко всем поздравлениям в адрес юбилярши, желает ей здоровья, творческих успехов и вдохновения.

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104