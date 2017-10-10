«Кошки не похожи на людей…»

Вы действительно так думаете?

В краеведческом музее мурлычат, пищат и урчат на все лады кошки и коты самых редких и дорогих пород в мире. Вот уже месяц здесь проходит выставка «Котомания», которая, по словам сотрудников музея, пользуется у наших горожан популярностью. Вот и мы с фотокором решили заглянуть в гости к кискам, которые могли бы похвастаться редкой родословной, если бы были такими же тщеславными, как люди.

Впрочем, как и у каждого человека, у каждого четвероного и усатого «экспоната» свой неповторимый характер. Судите сами.

Мадлен – юная блондинка с разными глазами: один глаз у неё голубой, другой – изумрудно-зелёный. Это кошка породы као-мани. В древнем Сиаме као-мани жили только в королевских семьях и считались символом удачи, долголетия и богатства. Мадлен и впрямь ведёт себя по-королевски: требует, чтобы её выпустили из клетки, забирается на подоконник и подолгу глядит на улицу. Её белоснежная шелковистая шерсть привлекает внимание посетителей: эту изящную кошечку стремится погладить всякий.

Мейн-кун по имени Алла Борисовна – роскошная чёрно-рыжая девятикилограммовая кошара. Кошки этой породы могут достигать веса 15 килограммов при росте 1 метр 23 сантиметра. Так что Алле Борисовне есть куда стремиться. Правда, она и без того ощущает себя хозяйкой положения: позволяет себя выгуливать, вычёсывать, таскать на руках. Да уж, «как вы лодку назовёте, так она и поплывёт…».

Милая киса Мерида – курильский бобтейл. Родина этих кошек – Курильские острова Кунашир и Итуруп. Только в конце прошлого века эту породу завезли на материк. Хвост-тампон эти красавицы наследуют стабильно. Характер у Мериды спокойный и покладистый, но чувствуется, что она знает себе цену. Без хвоста, но с чувством собственного достоинства.

Вета – русская голубая. Порода ведёт своё происхождение от кошек древних славян. Короткая голубоватая шерсть с серебристым отливом – их визитная карточка. Доброжелательность сочетается с упрямством и свободолюбием. Вета – типичная кошка, которая гуляет сама по себе. Кстати, русская голубая входит в топ 20 самых популярных кошек в мире.

Шотландский вислоухий кот Альфредо – невозмутимый и дружелюбный товарищ. С ним можно без проблем пообщаться – погладить, взять на руки, почесать за ушком.

А кошка-тойгер по имени Розалия, по окрасу напоминающая тигра, постоянно требует внимания своей персоне. Спит Розалия на голове, упираясь в пол клетки ушами. И голос у неё скорее человечий, чем кошачий – он разносится по всему музею.

Бенгальская кошечка Оливия – красотка с густой шерстью и круглыми, как у совёнка, глазами. Говорят, что она очень хитра и умело пользуется своей внешностью. Кошки этой породы вырастают от 4 до 8 кило.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 25 октября 2017 года)

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104