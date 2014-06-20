Кто пришёл – не прогадал

В минувшую субботу горожане разделились «по интересам». Кто-то, молодёжь большей частью, вышел на субботник, многие, в основном пожилые, двинулись на ярмарочную площадь перед Дворцом спорта. У них одна забота – сделать запасы на зиму. И тем, и другим попробовал помешать моросящий дождик, да быстро выбился из сил. К полудню на ярмарке было уже не протолкнуться…

Отмечу сразу: вторая ярмарка сельхозпродуктов, на которой «правил бал» Аургазинский район, получилась не беднее первой. Если дождь малость проредил количественно продавцов и покупателей мёда, то овощей навезли предостаточно, и цены оказались вполне приемлемые – картофель от 14 рублей, лук, морковь, свёкла, капуста – от 15, перец болгарский, баклажаны – от 20, помидоры – от 25 рублей за кг. Кстати, мёд подешевел хоть немного, но всё-таки. Бойко шла торговля саженцами – самая пора.

На ярмарке можно было купить почти всё, что душа пожелает, от какого-нибудь топинамбура и редиски, до, например, судака или рыбы буффало (не могу отказаться от сравнения: год назад карася, к примеру, продавали за 140, а нынче – за 120 рублей за кг). Дешевле, чем в прошлую субботу, стоило и мясо. Появились грибы – маслята продавали от 130 рублей за кг, видел и… мухоморы (эти грибы шли поштучно – на лечебные цели). Подсолнечное масло, чеснок, арбузы, дыни, сахар тоже подешевели, если сравнивать с прошлогодними ярмарочными ценами.

Так что, уважаемые сограждане, приходите на ярмарку – не прогадаете. Вот и глава администрации городского округа Владимир Куликов, посетивший ярмарку, сказал, что доволен.

В.ДАНИЛОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104