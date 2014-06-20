КВН, «Ночь искусств», «Кисса в росинке»

На неделе в Стерлитамакской картинной галерее продолжит работу выставка учащихся и преподавателей естественно-научного факультета СФ БашГУ.

31 октября

В 15 часов в филиале № 7 МБУ «Централизованная библиотечная система» (центр башкиро-татарской литературы им.А.Инана, ул.Дружбы, 37 «а») пройдёт презентация книги стерлитамакского поэта Р.Шамсетдиновой «Кисса в росинке».

В 19 часов в Городском дворце культуры состоится концерт Эльмиры Сулеймановой и Рамиля Галимзянова.

1 ноября

В 13 часов на искусственном футбольном поле ЦВР «Надежда» состоится первенство РБ по футболу среди юношей 2001-2002 гг.р.

В 14.30 (продолжится 2 и 3 ноября в это же время) в гимназии № 3 пройдёт школьный этап городского конкурса юных сказителей эпоса «Урал-батыр».

В 15 часов в филиале № 9 МБУ «ЦБС» (ул.Щербакова, 7) пройдёт экологическая игровая программа «Береги свою планету! Ведь другой на свете нету!».

В 16 часов в Стерлитамакском историко-краеведческом музее состоится открытие выставки документов, фотографий, архивных материалов и художественных работ, посвящённой памяти жертв политических репрессий 20-50 годов XX века, «Преодолевая забвение».

В 19 часов в Городском дворце культуры состоится игра Лиги чемпионов КВН.

2 ноября

В 12 часов в филиале № 9 МБУ «ЦБС» (ул.Щербакова, 7) состоится информационный час «Моя земля – моя Россия».

В 12.30 в филиале № 7 МБУ «ЦБС» (центр башкиро-татарской литературы им.А.Инана, ул.Дружбы, 37 «а») пройдёт информационно-познавательный час «Наша сила в единстве».

В 12.30 в центральной детской библиотеке (пр.Октября, 43) состоится интеллектуальная игра «Славься, Отечество!».

В 13 часов в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) пройдёт мероприятие «Во славу Оте-чества».

В 13 часов в филиале № 1 МБУ «ЦБС» (интеллект-центр, ул.Гоголя, 94) состоится урок патриотизма «Их подвиг жив и вечен».

В 14 часов в филиале № 3 МБУ «ЦБС» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) пройдёт экскурс в историю «Единством Россия сильна».

В 17 часов в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (креатив-центр, пр.Октября, 30) состоится заседание клуба «Журавушка» на тему: «Не забудет наш народ доблесть наших воевод».

В 17 часов в филиале № 10 МБУ «ЦБС» пройдёт час исторического чтения «О днях Великой смуты».

В 19 часов в Городском дворце культуры пройдёт концерт Фирдуса Тямаева.