Ловушка для КамАЗа
Заурядное утро середины рабочей недели доставило немало впечатлений всем, кто стал свидетелем необычного происшествия – вчера, в начале десятого утра, почти в центре Стерлитамака под землю ушёл КамАЗ.
Инцидент случился недалеко от перекрёстка улиц Худайбердина и Дружбы. Рядом продолжается благоустройство пешеходных дорожек, и КамАЗ вёз необходимый для этой работы гравий. Но плиты, закрывавшие тепловую камеру, не выдержали многотонного веса. Другое дело, что перекрытие и не рассчитано на проезд по нему столь мощной техники.
Водитель не пострадал и активно помогал вытаскивать свою машину из ямы. Позже ему пришлось объясняться с ГИБДД. Ковшом экскаватора сначала вытащили из кузова песчано-гравийную смесь. Затем кран «Ивановец» приподнял грузовую платформу КамАЗа, а трактор вытащил автомобиль на твёрдую почву. Взревел мотор, и КамАЗ сам отъехал на безопасное расстояние. Яму окутал пар.
– Трубопровод может быть повреждён. Штурвал арматуры срезало, шток деформировался, – выносят предварительный вердикт инженеры ООО «БашРТС» и ООО «Стерлитамакские тепловые сети».
Чтобы выяснить характер и степень повреждений, начать ремонт оборудования, предстояло освободить теплокамеру от обломков плиты. По мнению специалистов, только в этом случае можно будет детально оценить ущерб аварии и предпринять меры по её ликвидации.
С.КРАСНИЦКИЙ