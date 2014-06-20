Любовь к жизни возможностями здоровья не ограничивается

15 октября – Международный день «Белой трости»

Юрию Викторовичу Панчишину сорок шесть лет. Больше десяти из них он практически не видит. В хорошую погоду и при приличном освещении различает силуэты людей и предметов. На языке незрячих о таких, как он, говорят: «С подглядом». Инвалид первой группы, Панчишин не из тех, кто, ссылаясь на недуг, опускает руки. Он не только сам безгранично любит жизнь, но и терпеливо и последовательно учит этому других.

Дефектолог и тифлопедагог со стажем, Юрий Викторович в детстве был обычным мальчишкой, правда, близоруким. Ни учёбе в школе, ни занятиям в детской любительской киностудии «Шторм» его близорукость не мешала. Но с годами болезнь прогрессировала, и к тридцати годам Панчишин почти полностью потерял зрение. К своей нынешней профессии он пришёл не сразу.

– Чем я только не занимался в молодости, – улыбается мой собеседник. – После восьмилетки закончил химико-технологический техникум, в девяностые был у меня свой автобизнес. Когда зрение стало садиться, пришлось закрыть эту жизненную страницу. В начале двухтысячных, признаюсь честно, пребывал в депрессии, пока не нашёл себе дело по душе – стал обучать незрячих при помощи специальных компьютерных программ.

Юрий Викторович уже семь лет преподаёт в Стерлитамакском филиале Республиканского центра дистанционного образования детей-инвалидов на дому.

– Главное, что я стараюсь донести до своих учеников мысль о том, что надо жить и развиваться. Жизнь – это здорово, и мы должны, обязаны за неё бороться, – говорит он. – У меня есть ученица Надя Дорохова, она сейчас в одиннадцатом классе. У девочки ДЦП, она незрячая колясочница. Когда Надя у нас стала заниматься с пятого класса, её мама хотела только одного – чтобы её дочка была хоть чем-то занята. Сейчас Надя сама работает на компьютере: программа невизуального экранного доступа это позволяет. А мама Нади по-хорошему возмущается, что у нас, по её мнению, маловато предметов для изучения.

Она хочет, чтобы дочь знала и умела как можно больше.

Таких примеров педагог Панчишин может привести множество. Его ученики успешно обучаются в центре, а некоторые уже получают высшее и среднее специальное образование в вузах и колледжах страны.

– Компьютер раздвигает для них границы возможного. Недавно мне позвонила моя ученица и радостно сообщила, что поступила в Курское училище, – продолжает рассказ Юрий Викторович. – В Курске есть музыкальное училище, заточенное под образование незрячих. Такими учениками, как эта девочка, я горжусь. Они не зацикливаются на своей болезни, а стремятся жить и чего-то добиваться в мире обычных людей. Они учатся, находят друзей, создают семьи, растят детей. Всё как у всех. И это – нормально.

Сам Панчишин в браке счастлив. Вместе с женой Ольгой они воспитывают шестилетнего сынишку Егорку.

– Жена моя – человек, который вовремя поддержал и сегодня продолжает меня поддерживать, – признаётся Юрий Викторович. – Она изначально знала, что я почти не вижу и что со временем ситуация будет только усугубляться. Но она никогда не делала из этого проблему.

Марина ВОРОНОВА

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 14 октября 2017 года)

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