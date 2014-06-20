На театральных вечерах 4 и 5 ноября открытие сезона розыгрышей.

На театральных вечерах 4 и 5 ноября мы открываем … сезон розыгрышей. Театр уже традиционно удивляет и радует зрителей приятными сюрпризами от постоянных партнёров, ставших нашими верными и добрыми друзьями, замечательно то, что этот круг обновляется и расширяется. Ноябрьские вечера ознаменованы празднованием Дня народного единства! Поэтому настроение в зале будет обязательно приподнятым, а сюрпризы из Волшебной шляпы добавят улыбок. Счастливчики станут обладателями пригласительных билетов в Русский драматический театр, в кинотеатр «Салават», подарочных сертификатов в боулинг «Босфор», в кафе «Бухарест», предлагает сертификат на фотосессию и фотохудожник Юлия Шустова, будет и сладкий сюрприз – торт от кондитера Олеси Акбашевой. Зрителям, купившим билеты на спектакли «Трамвай «Желание» и «Макбет», обещаем яркие и неповторимые впечатления. Поспешите в театральную кассу за счастливыми билетами!