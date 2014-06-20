Нам не страшны дождь и зной!

Продолжается монтаж остановочных павильонов

Город растёт и развивается, строятся дороги, появляются новые остановки общественного транспорта, в соответствии с актуальными требованиями оформления города старые павильоны заменяются современными архитектурными формами.

В прошлом году расширили перекрёсток Худайбердина – Элеваторная, поэтому остановку «Улица Льва Толстого» перенесли от него на несколько десятков метров. В это же время с двух сторон появились остановки «Фабри». В обоих случаях специальные павильоны для ожидания общественного транспорта не были установлены. Людям приходилось стоять под открытым небом.

Накануне своего юбилея Стерлитамак активно обновлялся, в это время городские остановки общественного транспорта украсились новыми павильонами сити-формата. Сейчас эта работа продолжается. В конце сентября – начале октября на остановках «Улица Льва Толстого» (со стороны торгового центра) и «Проспект Октября» (со стороны универмага «Октябрьский») установили павильоны. Позавчера прошёл монтаж на остановке «Фабри» (со стороны межрайбазы).

– Теперь есть все условия, чтобы с комфортом дождаться свой троллейбус или маршрутку, – делится впечатлениями первый пользователь вновь установленного павильона Лиана Юрисовна. – Люди жалуются на новые остановки. Я считаю, что вредничают. Смотрите, я сижу, сумка с покупками рядом, крыша над головой защищает и от солнца, и от дождя, и от снега.

До конца месяца появятся ещё три павильона: на остановках «Фабри» (со стороны ТЦ), «Улица Льва Толстого» (с южной стороны) и «Горсовет».

К.СЕВОСТЬЯНОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104