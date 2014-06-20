Не работа, а судьба!

В ГДК прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню учителя

На дворе уже целый месяц осень, но вдруг повеяло весной. Это потому, что город отмечает самый тёплый праздник в году – День учителя. В зале ГДК яблоку негде упасть – все места заняты представителями этой благородной профессии. Городские творческие коллективы подготовили концертную программу для лучших педагогов Стерлитамака. Праздничная программа началась с поздравления главы администрации Владимира Куликова:

– В этом зале собрались лучшие из лучших – городские учителя. Для меня наше русское слово «учитель» намного дороже иностранного – «педагог». Потому что «учитель» – слово, которое идёт от души и от слова «учить». Учить не только и не столько своему предмету, но и доброте, дружбе, целеустремлённости. Именно вы, как никто другой, знаете душу каждого находящегося в классе ребёнка и можете найти подход к абсолютно любому ученику. Ведь вы отдаёте своим воспитанникам частичку своей души.

Спасибо вам за ваш труд. Его результаты отражаются на будущем нашего города, республики и всей страны. От всего сердца хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет успешной работы на благо родного Стерлитамака!

Владимир Иванович также поделился хорошей новостью. На днях были подведены итоги конкурса «Топ 500 лучших школ РФ». В этом году в него вошли две стерлитамакские школы: гимназия № 1 и лицей № 1. Глава администрации поздравил коллективы учебных заведений и выразил уверенность, что через несколько лет в этом топе будет гораздо больше стерлитамакских школ.

И.о. заместителя главы администрации – начальник городского отдела образования Михаил Григорьев также поздравил коллег с профессиональным праздником. По традиции в этот день лучшим педагогам города вручались почётные грамоты и благодарственные письма.

Интересуюсь у Татьяны Викторовны Рудаковой, учителя начальных классов школы № 32, что значит для неё полученное сегодня благодарственное письмо?

– Я горда тем, что среди сотен моих коллег выделили меня, высоко оценили мой труд. В школе работаю уже 25 лет. Но года пролетели как один миг. В этом нет ничего удивительного – рядом со своими ребятишками чувствую себя вечно молодой. Приходится всё время быть в тонусе, ведь со всеми своими радостями и горестями они в первую очередь бегут к нам, учителям. И даже став взрослыми, они навсегда остаются нашими детьми, за судьбой которых мы постоянно следим.

В свой профессиональный праздник, получив заслуженную награду, учителя говорят не о себе, а о своих детях. Ведь педагог – это не работа, это судьба.

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104