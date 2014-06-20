Незаменимая Татьяна Николаевна

О председателе совета дома

Жители города часто обращаются в редакцию за помощью – жалуются на плохие внутриквартальные дороги, нерадивые управляющие компании, неверные, на их взгляд, начисления за коммунальные услуги. Но приходят и с хорошими новостями. На днях жительница дома № 9 «а» по проспекту Октября Таслима Ильясова рассказала о председателе совета дома, которой жильцы обязаны чистотой и порядком.

Мы встретились с жильцами дома и самой Татьяной Николаевной Борисенко. То, что территория вокруг двенадцатиэтажки ухожена, видно сразу: возле дома палисадники, где ещё цветут морозоустойчивые ярко-оранжевые бархатцы, даже лавочка возле подъезда необычная и украшена металлической резьбой. Беседовали мы в парикмахерской, которая расположена на первом этаже дома.

– Это больше, чем парикмахерская, – говорят жильцы. – Арендатор – парикмахер Эльза Чагина – всегда предложит выпить чаю, мы можем здесь просто посидеть и поговорить, как сейчас.

В 2013 году жители МКД выбрали нового председателя совета дома. Выбор был неслучайным, Татьяна Николаевна долгое время проработала инженером-химиком на заводе и вышла на пенсию. Соседи знают её как энергичного и очень доброго человека, готового помочь каждому.

Через два месяца на собрании совета дома они решили поменять управляющую компанию, собственников квартир не устраивало качество предоставляемых услуг.

– Переход был непростым, пришлось даже обращаться за помощью к депутатам и в администрацию города – нас не хотели отпускать, – вспоминают они.

Татьяна Николаевна выдержала битву, в тот же год они перешли на прямые договоры с поставщиками ресурсов и стали первыми жителями МКД в городе, выбравшими такой способ оплаты.

– Все данные у нас под контролем, – говорит старшая по дому. – В конце каждого месяца жильцы опускают в специальный ящик показания счётчиков горячей и холодной воды, а цифры расхода электроэнергии записываем вместе с моей помощницей Райсой, обходим квартиры. Первое время некоторые жильцы пытались снизить показания приборов, но мы на общем собрании решили установить на счётчиках антимагнитные полосы. Все эти нововведения помогли снизить показания ОДН. Тариф на содержание и текущий ремонт у нас 17 руб. 50 коп., он не повышается три года. Дополнительно мы с каждой квартиры собираем в месяц 50 рублей на непредвиденные работы. За счёт средств жильцов сделали пешеходную дорожку, это удобно и безопасно.

Жители рассказывают, что при прежней управляющей компании мешал запах из мусоропровода, мусор не вывозили по три дня. При новом управлении поставили контейнер для отходов. Уборщица приходит в шесть утра, и к восьми часам везде порядок. Даже в воскресенье выносят мусор. А ещё частично заменили кровлю, полностью поменяли светильники на светодиодные, это тоже позволило снизить оплату расходов на коммунальные услуги.

В подвалах, как утверждает Татьяна Николаевна, можно жить и танцевать, о прежнем их состоянии жильцы вспоминают с неохотой, зайти туда было невозможно. Даже проверяющие организации признают, что такого чистого подвального помещения они не встречали.

Дом преобразился не только внутри, но и снаружи: благоустроили территорию, вокруг цветы – георгины, петуньи, лилии, бархатцы. Бывает, что парни их срывают и дарят любимым девушкам, но жители квартир за это совсем не сердятся, наоборот, рассказывают с улыбкой.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 27 октября 2017 года)

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104