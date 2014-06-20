Новая дорога – по инициативе горожан

В числе победителей – 11 проектов

Стерлитамак второй год участвует в программе поддержки местных инициатив, которая позволяет эффективно решать острые социальные проблемы местного уровня при активном участии населения. Подобные проекты уже успешно реализованы в 80 странах мира. В ряде регионов России программа начала действовать с 2007 года.

Суть программы поддержки местных инициатив состоит в том, чтобы обратить внимание на реальные и наиболее насущные вопросы и вовлечь граждан в совместное решение проблем.

При этом основное внимание уделяется благоустройству территорий, капитальному или текущему ремонту дорог, организации водоснабжения и освещения, установке детских спортивных и игровых площадок и пр. В подготовке проектов и их софинансировании участвуют сами граждане. Объём финансирования каждого проекта из бюджета РБ составляет до 1 млн рублей, более 20 процентов выделяет муниципалитет и не менее 5 процентов – население.

Проекты отбираются на конкурсной основе по ряду критериев: они должны быть определены населением на общем собрании, подготовлены совместно инициативной группой и администрацией городского округа, обеспечены софинансированием со стороны жителей и завершены в течение одного календарного года. Граждане не только участвуют в определении проблем и подготовке инициатив, а также контролируют реализацию программы.

В этом году наш город представил на конкурс 22 заявки. По итогам заседания конкурсной комиссии 11 проектов вошли в число победителей для получения субсидии из республиканского и городского бюджетов на их реализацию. Это установка детских игровых площадок в 6 дворах по ул.Нахимова, 2, ул.Строителей, 20, ул.Артёма, 21 «б», ул.Шаймуратова, 5, ул.Худайбердина, 69 и 139. Будут организованы зоны отдыха с установкой спортивной и игровой площадок в Комсомольском микрорайоне. Также в рамках программы устроена спортивная площадка во дворе дома № 59 по ул.23 Мая и заасфальтирована придомовая территория дома № 10 по ул.Вокзальной.

В этом году в конкурсном отборе победили два уникальных проекта, которые реализуются в республике впервые, это интерактивный музей занимательных наук (ул.Коммунистическая, 2) и дом прощания (ул.Карла Маркса, 126).

Интерактивный музей сможет стать площадкой для проведения увлекательных практических и лабораторных опытов. Проект предполагает создание музея с интерактивными экспонатами, иллюстрирующими законы физики и математики.

Дом прощания – это место, где можно проститься с усопшим. В ходе реализации проекта будет оборудовано просторное помещение с траурным оформлением для торжественной панихиды. Зал будет оформляться в зависимости от вероисповедания умершего и пожеланий его родственников. Также сюда можно будет пригласить священнослужителя для проведения соответствующего обряда.

Программа поддержки местных инициатив продолжится и в 2018 году. Получить более подробную информацию об участии в программе можно в финансовом отделе администрации города по адресу: пр.Октября, 32, каб. № 402, телефон для справок 24-07-65.

Индира КАМАЛОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104