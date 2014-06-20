Новая дорога – по инициативе горожан
В числе победителей – 11 проектов
Стерлитамак второй год участвует в программе поддержки местных инициатив, которая позволяет эффективно решать острые социальные проблемы местного уровня при активном участии населения. Подобные проекты уже успешно реализованы в 80 странах мира. В ряде регионов России программа начала действовать с 2007 года.
Суть программы поддержки местных инициатив состоит в том, чтобы обратить внимание на реальные и наиболее насущные вопросы и вовлечь граждан в совместное решение проблем.
При этом основное внимание уделяется благоустройству территорий, капитальному или текущему ремонту дорог, организации водоснабжения и освещения, установке детских спортивных и игровых площадок и пр. В подготовке проектов и их софинансировании участвуют сами граждане. Объём финансирования каждого проекта из бюджета РБ составляет до 1 млн рублей, более 20 процентов выделяет муниципалитет и не менее 5 процентов – население.
Проекты отбираются на конкурсной основе по ряду критериев: они должны быть определены населением на общем собрании, подготовлены совместно инициативной группой и администрацией городского округа, обеспечены софинансированием со стороны жителей и завершены в течение одного календарного года. Граждане не только участвуют в определении проблем и подготовке инициатив, а также контролируют реализацию программы.
В этом году наш город представил на конкурс 22 заявки. По итогам заседания конкурсной комиссии 11 проектов вошли в число победителей для получения субсидии из республиканского и городского бюджетов на их реализацию. Это установка детских игровых площадок в 6 дворах по ул.Нахимова, 2, ул.Строителей, 20, ул.Артёма, 21 «б», ул.Шаймуратова, 5, ул.Худайбердина, 69 и 139. Будут организованы зоны отдыха с установкой спортивной и игровой площадок в Комсомольском микрорайоне. Также в рамках программы устроена спортивная площадка во дворе дома № 59 по ул.23 Мая и заасфальтирована придомовая территория дома № 10 по ул.Вокзальной.
В этом году в конкурсном отборе победили два уникальных проекта, которые реализуются в республике впервые, это интерактивный музей занимательных наук (ул.Коммунистическая, 2) и дом прощания (ул.Карла Маркса, 126).
Интерактивный музей сможет стать площадкой для проведения увлекательных практических и лабораторных опытов. Проект предполагает создание музея с интерактивными экспонатами, иллюстрирующими законы физики и математики.
Дом прощания – это место, где можно проститься с усопшим. В ходе реализации проекта будет оборудовано просторное помещение с траурным оформлением для торжественной панихиды. Зал будет оформляться в зависимости от вероисповедания умершего и пожеланий его родственников. Также сюда можно будет пригласить священнослужителя для проведения соответствующего обряда.
Программа поддержки местных инициатив продолжится и в 2018 году. Получить более подробную информацию об участии в программе можно в финансовом отделе администрации города по адресу: пр.Октября, 32, каб. № 402, телефон для справок 24-07-65.
Индира КАМАЛОВА