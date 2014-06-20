Обращаются значит доверяют

Народный избранник отчитался о работе за год

В нашей жизни бывают ситуации, когда для решения какой-либо проблемы не хватает собственных ресурсов. И тогда мы ищем тех, кто сможет помочь. Депутатов мы выбираем именно для того, чтобы они вникали и решали злободневные вопросы своих избирателей. Узнать о результатах работы своего парламентария все желающие могут на отчётных собраниях, которые каждый народный избранник проводит раз в год. На днях ответ перед своими избирателями держал депутат Совета городского округа г.Стерлитамак РБ четвёртого созыва Владимир Ануфриев.

О РАБОТЕ СОВЕТА

В сентябре прошлого года прошли выборы в городской Совет, где все депутаты работают на безвозмездной основе. Отличительная особенность четвёртого созыва – многопартийность. Кроме традиционно представленных в Совете «Единой России» и КПРФ (где состоит и Владимир Борисович), туда вошли члены «Справедливой России», «Экологической партии «Зелёные», российской партии «Пенсионеры за справедливость». Служащие и пенсионеры, руководители городских предприятий, представители образования, здравоохранения, культуры и общественных организаций на заседаниях рассматривают земельные, налоговые, имущественные вопросы, отклоняют или утверждают изменения в бюджет и генеральный план. За 10 заседаний, прошедших за год, депутаты обсудили 88 вопросов. По каждому приняли определённое решение.

Городской Совет утверждает местный бюджет, контролирует расходование бюджетных денег, следит за эффективным использованием муниципальной собственности. Таким образом, депутаты делают всё, чтобы выполнить главную задачу – бюджетники должны вовремя получать зарплату, школы и детские сады работать без перебоев, транспортники и коммунальщики качественно обслуживать горожан, а рабочие места в городе следует сохранить.

ОБРАЩЕНИЯ

К Владимиру Ануфриеву постоянно обращаются избиратели с жалобами и предложениями. Обращения граждан – это, прежде всего, доверие людей. Самые злободневные вопросы, волнующие стерлитамакцев, – проблемы в работе предприятий ЖКХ, транспорта, здравоохранения, благоустройства придомовых территорий и ремонт дорог. Ни одна жалоба и предложение не остались без внимания, каждое отрабатывается депутатом и его помощниками. Самое главное – это не запросы отправить, а решить вопрос, считает Ануфриев.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ

В Стерлитамаке асфальтируют придомовые территории по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». По инициативе Владимира Борисовича и жильцов МКД, в неё были включены дома по улицам Худайбердина, Советской и Шафиева. Всего отремонтировано 10288,5 кв.м тротуаров и асфальтового покрытия, устроено парковок – 2120 кв.м, расширена проезжая часть – 110 кв.м, заменены бордюры – 1212 кв.м. Также установлены скамейки и урны, ремонтируются колодцы. В настоящее время работы или уже выполнены, или завершатся до конца года.

ЛЮДЯМ НУЖЕН НЕ ТОЛЬКО АСФАЛЬТ

Наряду с асфальтированием и ремонтом дорог Владимир Ануфриев заботится о благоустройстве и озеленении микрорайона. Стараниями депутата заявка жителей дома № 48 по ул.Б.Хмельницкого на участие в «Программе поддержки местных инициатив» одобрена. Теперь дети из этого дома могут резвиться на детской площадке, а остальные жильцы – заниматься физкультурой в современном уличном спортивном комплексе.

Давно назрел вопрос об установке ограждения между проезжей частью дороги и тротуаром перед лицеем № 3. Там же нужно отремонтировать ливневую канализацию, чтобы не скапливалась вода и дети могли без помех добираться до школы и переходить дорогу. Эти вопросы находятся на стадии рассмотрения. Владимир Борисович обещал взять их под личный контроль и поскорее решить.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 7 октября 2017 года)

К.СЕВОСТЬЯНОВ

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