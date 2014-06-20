Интересные факты о производстве пищевой соды
В 1963 году началось строительство цеха очищенного бикарбоната натрия.
5 октября 1967 года получены первые килограммы пищевой соды.
В 1974 году цеху ОБН был присвоен Государственный знак качества.
В 1984 году Министерство химической промышленности СССР присвоило ему звание «Лучший цех химической промышленности».
В середине 80-х больше половины пищевой соды СССР выпускалось в Стерлитамаке.
Сегодня 85 процентов всей российской пищевой соды производит АО «БСК».
Упаковка пищевой соды зарегистрирована в качестве международного товарного знака в 19 странах-потребителях.
Очищенный бикарбонат натрия соответствует критериям безопасности и качества европейского законодательства и имеет сертификат международного стандарта FEMAS.
Всего 2 часа проходит от момента поступления в цех содового раствора до упаковки готовой продукции в пачки.
За один час цех ОБН производит 15 тонн пищевой соды.