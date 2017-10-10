Отразить удар: борьба с инсультом

Инсульт – острое неврологическое состояние, характеризующееся нарушением кровообращения в участке головного мозга. Это тяжёлая патология, которая может привести к смерти больного либо к серьёзным нарушениям в последующем и резкому снижению качества жизни – от умеренных проблем с памятью и координацией до полной обездвиженности. Инсульт занимает второе место в структуре общей смертности населения в России и остаётся главенствующим фактором инвалидизации населения нашей страны. В настоящее время складывается тенденция к омоложению данного заболевания.

В Стерлитамаке за 9 месяцев 2017 года зарегистрировано 592 случая острого нарушения мозгового кровообращения, умерли 107 человек. За аналогичный период 2016 года зафиксировано 569 случаев заболевания, умерли 98 человек.

Показатель заболеваемости с ОНМК по ГО г.Стерлитамак на 100 тысяч населения за 9 месяцев 2017 года составил 211,3. За аналогичный период 2016 года – 203,4. Наблюдается рост заболеваемости на 3,8 процента.

Показатель смертности от ОНМК по г.Стерлитамаку на 100 тысяч населения за 9 месяцев 2017 года составил 38,2. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года (35) смертность выросла на 9 процентов.

Существуют разные виды инсультов

Геморрагический инсульт – это кровоизлияние в мозг. При геморрагическом инсульте, как правило, происходят разрыв сосуда и кровоизлияние в мозг (или под мозговые оболочки). Геморрагический инсульт подстерегает нас в середине рабочего дня, в часы наибольшего напряжения, выраженных эмоциональных реакций или же вечером, на фоне утомления.

Ишемический инсульт проявляется развитием инфаркта мозга (по аналогии, при острой ишемии миокарда развивается инфаркт миокарда). Закупорка сосудов головного мозга лишает определённую область мозга притока крови, в результате чего нейроны и другие клетки в зоне ишемии умирают. Ишемический инсульт может случиться в любое время суток, но чаще в ночные и предутренние часы.

Факторы риска возникновения инсульта и их профилактика

Причин, вызывающих инсульт, на самом деле очень много, потому что инсульт – это не заболевание, а синдром, в основе которого лежат разнообразные патологические состояния крупных и мелких сосудов, нарушения системной гемодинамики, реологических свойств крови.

Факторы риска возникновения инсульта известны и делятся на регулируемые и нерегулируемые. Начнём с первых.

Одним из наиболее важных регулируемых факторов риска является артериальная гипертензия, то есть повышенное артериальное давление. У 90 проц. лиц, переживших инсульт, была зафиксирована в прошлом артериальная гипертензия. В случае её купирования риск инсульта уменьшается наполовину.

Второй из факторов – повышенный уровень холестерина. Выход – здоровое питание и диета: замена животных жиров на растительные, включение в рацион свежих фруктов, овощей, рыбы (особенно морской).

Третий фактор – соль. Её употребление просто надо сократить.

Четвёртый из регулируемых факторов – алкоголь, злоупотребление им однозначно линейно связано с повышением риска сосудистых заболеваний и инсульта в том числе.

Пятый фактор – курение. Связь между курением и инсультом доказана однозначно и обсуждению не подлежит.

Шестой из факторов – гиподинамия. Человек должен испытывать физические нагрузки хотя бы 30 минут в день.

Седьмой фактор – оральные контрацептивы. При склонности к повышенному давлению женщины, особенно после 40 лет, должны быть крайне осторожны, применяя их.

Восьмой из регулируемых факторов риска – сахарный диабет. Очень важно лечиться дисциплинированно, под наблюдением специалистов.

Дополнительными факторами, увеличивающими риск возникновения инсульта, являются хронический стресс и недостаток положительных эмоций.

Степень риска развития инсульта зависит от количества имеющихся факторов риска. Сочетание 2-3 факторов резко увеличивает опасность острого нарушения мозгового кровообращения.

К нерегулируемым факторам риска относится, прежде всего, возраст. После 20 лет каждое следующее прожитое десятилетие вдвое увеличивает вероятность сосудистой патологии мозга. Несмотря на то, что инсульт молодеет и зачастую подкашивает молодых, в целом он остаётся печальной прерогативой людей в возрасте.

Второй нерегулируемый фактор риска – наследственность. Мы не выбираем себе родителей и получаем определённый набор генов от них. Учёные считают, что предрасположенность к сосудистым патологиям передаётся по наследству, но зависимость эта непрямая.

Какие симптомы инсульта должны насторожить больного и его родных?

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 24 октября 2017 года)

Подготовила М.СЕРГЕЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104