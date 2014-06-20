Первые помощники

Дорожники благодарят председателей советов МКД

В рамках Национального проекта по формированию современной городской среды продолжается благоустройство дворовых территорий города.

Ирина Мертина, председатель совета многоквартирного дома № 18 «а» по проспекту Октября, рассказывает, что проект «Городская среда», инициированный партией «Единая Россия», помог воплотить желание многих жильцов – привести в порядок двор.

– Самой главной проблемой была нехватка мест для стоянки автомобилей, кроме того, через наш двор ходят многие школьники – рядом лицей № 1, этот небольшой участок дороги тоже неудобен, особенно когда начинаются дожди. О программе мы узнали от начальника участка нашего ЖЭУ, она позвонила и сказала, что есть хорошая возможность отремонтировать дорогу, построить парковочные места, – говорит Ирина Николаевна.

Проект предполагает и личное участие всех собственников жилья – они должны оплатить пять процентов от общей суммы выполненных работ. Спрашиваем, как соседи отреагировали на это известие?

– В нашем доме 160 квартир, на общем собрании мы объяснили все преимущества программы по благоустройству. Что касается финансового участия, то эту сумму возместим за счёт средств содержания и текущего ремонта. Мы активно участвуем в управлении домом, деньги считаем, каждый месяц УК «ТЖХ» отчитывается о расходах.

В программу были включены и соседние дома №№ 18 и 16, и сейчас здесь тоже идут работы.

Во время нашего приезда во дворе работал экскаватор. Опытный машинист Мансур Магадиев (общий стаж работы составляет 40 лет) выкорчёвывает пни, говорит, что без этого не обойтись – асфальт надо укладывать на ровную поверхность.

Начальник участка подрядной организации Сукяз Нерсесян отмечает, что по городу на всех объектах работают три бригады:

– Дорожной техники и людей хватает, стараемся завершить вовремя – каждый погожий день на вес золота. В этом дворе мы оборудуем парковку для автомобилей и обновим асфальт, к каждому подъезду заасфальтируем дорожки, – говорит Сукяз Бегларович. – Хочется поблагодарить старших по домам, они помогают нам в работе. К примеру, следят, чтобы люди не оставляли во дворе машины.

Впрочем, если некоторые жильцы стараются помочь дорожникам, то другие просто игнорируют: бросают мусор, ездят на машинах, когда работает дорожная техника.

К нашему разговору подключается бригадир Арам Жувалакян. Он отмечает, что всё же большинство жителей настроены положительно и часто благодарят за работу.

– Мы стараемся работать на совесть, все – специалисты своего дела, к примеру, водитель КамАЗа Геннадий Павлов уже 37 лет за рулём, в нашей организации трудится десять лет.

Один из обязательных пунктов проекта модернизации – пятилетняя гарантия подрядчиков, выполняющих дорожные работы. И поэтому строители сами заинтересованы в качестве работ. Самое главное – чтобы погода не подвела.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104