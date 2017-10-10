Победное завершение сезона

Городской футбольный клуб «Стерлитамак» и отделение футбола ДЮСШ № 2 записали в свой актив ещё одну победу: дублёры первой команды – дружина играющего тренера Александра Феофанова – завоевали золотые медали во второй лиге чемпионата Башкортостана.

В финал вышли две наши команды – «Стерлитамак-2» и «Содовик». Первый финальный матч между ними закончился боевой ничьей – 1:1. И вот в субботу грянул решающий бой.

Если неделей ранее ещё изрядно пригревало солнце, а в воздухе парили провожающие бабье лето паутинки, то в эту субботу над головами игроков и болельщиков порхали уже снежинки. Немудрено, что игра сразу пошла в хорошем темпе, однако поначалу ударов по воротам мы почти и не видели – всё противоборство проходило в середине поля. Молодёжь «Стерлитамака-2» несколько злоупотреб-

ляла индивидуальными действиями, а возрастные и более мощные футболисты «Содовика» превосходили соперников физически. «Под раздевалку» (перед свистком на перерыв) подопечные Александра Феофанова создали голевую ситуацию, только, замыкая прострел справа, нападающий промахнулся.

Второй тайм начался с взаимных острых действий в атаке, но вратари оказались на высоте. Где-то в середине тайма голкипер «Содовика» Дмитрий Григорьев получает травму, однако мужественно остаётся в игре и буквально через минуту спасает свою команду от верного гола. Всё же и опытный вратарь оказывается бессильным, когда мяч летит точно «в девятку» – в верхний угол ворот: метким ударом счёт в матче открывает Аскар Хакимов. К чести «содовиков», они быстро отыгрываются: гол со штрафного мастерски забивает Евгений Ронжин. Сохранившие быстроту дублёры «Стерлитамака» наваливаются на ворота подуставших соперников, но… опять 1:1. И захватывающая футбольная лотерея – серия пенальти. Вратари – Прокудин и Григорьев – парируют мяч по одному разу, а судьбу золотых медалей второй лиги чемпионата Башкортостана решает промах одного из игроков «Содовика».

Почётные и заслуженные награды футболистам вручают глава администрации городского округа Владимир Куликов и генеральный директор Федерации футбола Башкортостана Вадим Ахметов. С победным окончанием футбольного сезона поздравляют всех симпатичные девушки танцевального коллектива «Экстрим» центра внешкольной работы «Надежда».

Незадолго до этого знаменательного события были подведены итоги и внутреннего чемпионата города.

В нём играли девять команд. Причём, победитель определился лишь в последнем матче между командами «Олимп» и «Стерлитамак-2», в котором со счётом 2:0 верх взяли «олимпийцы». Итак, чемпионом Стерлитамака в сезоне 2017 года стал «Олимп» (тренер Михаил Бастамов); серебряные медали – у «Стерлитамака-2» (тренер Александр Феофанов); бронзовые медали завоевали непременные участники всех городских футбольных баталий – футболисты ПЛ-60 (тренер Сергей Олейник). Честь им и хвала! Можно отметить принявших участие в чемпионате города после долгого перерыва футболистов посёлка Шахтау и Стерлитамакского района.

Председатель городской федерации футбола и главный судья соревнований Виктор Николаевич Васильев попросил через газету выразить благодарность оказавшим большую помощь в проведении чемпионата – директору ЦВР «Надежда» Р.А.Краснову, незаменимому секретарю В.П.Слепову, всей бригаде арбитров и напомнить, что в Стерлитамаке в футбол играют круглый год – скоро начнутся зимний чемпионат города по мини-футболу и розыгрыш «Кубка четырёх мячей».

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104